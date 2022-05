Patricia Bullrich contra todos: de criticar al Gobierno a cuestionar al Papa Francisco

Es evidente que Patricia Bullrich no es de las dirigentes que más le gusta el Gobierno de Alberto Fernández. Durante la última semana cargó duramente contra el presidente aunque más todavía con Cristina Kirchner, sobre quien puso el foco cada vez que le tocó hablar. Para la exministro de Seguridad el gran problema del no avance del país está allí aunque no es el único.

En diálogo con LN+ advirtió que hay un tema estructural que el país debe mejorar si quiere progresar hacia «un futuro mejor». En estas críticas también cayó el Papa Francisco, a quien le apuntó por su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania demás de mostrarse cercano a Hebe de Bonafini, líder de Abuelas de Plaza de Mayo que es cercana a la vicepresidente.

Es por esto que Patricia Bullrich aseguró que «una desea otro rol de parte del Papa«, además que le pidió «que no se meta en la interna del país o en la política«. Seguido a esto, explicó que «no haber condenado a Rusia o a Vladimir Putin» y «que le de igual un invadido que un invasor» son temas que lo acercan al Gobierno, quien no manifestó con dureza su postura hasta casi un mes después de iniciado el operativo.

Sumado a esto, la dirigente recordó que «el Papa Francisco se juntó con Hebe de Bonafin que festejo la caída de las Torres Gemelas, el asesinato de más de 2.000 personas. Hay veces que el Papa tiene que entender que es el defensor de la vida le guste el país o no». Esto último es en relación a Estados Unidos, un país al cual históricamente se lo criticó por sus atentados y operativos militares pero que ahora no juzgan con la misma a vara a Rusia según dejó entender la exministro.

Otro reclamo de Patricia Bullrich

Por último, Patricia Bullrich recordó que «Zelenski le pidió al Papa que vaya a Kiev y rece por la paz para proteger los corredores humanitarios y no fue«. Seguido a esto, le pidió que reflexiones y deje de lado su «ideología que parece reproducir» y que piense en las víctimas de la guerra. Según informaron desde el Vaticano, el sumo pontífice no fue por problemas en su rodilla.

