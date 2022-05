Gianni Infantino dijo que las obras del Mundial “dieron dignidad y orgullo” a los trabajadores

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio controversiales respuestas ante las preguntas que se le hicieron en las últimas horas respecto de las condiciones de los trabajadores que se desempeñaron en las obras del Mundial de Qatar 2022. El dirigente aseguró que “cuando das trabajo a alguien, incluso en condiciones duras, le das dignidad y orgullo”.

En el marco de la conferencia mundial del Milken Institute en Los Ángeles, Infantino debió responder las preguntas que surgieron a partir de la publicación de un informe del diario británico The Guardian que asegura que unos 6500 obreros han muerto desde el 2010 hasta la actualidad en la construcción de la infraestructura para la realización de Qatar 2022. El dirigente fue consultado sobre la posibilidad de que las familias de estas personas reciban algún tipo de compensación o “compromiso”.

Gianni Infantino: “La FIFA no es la policía del mundo”

”No olvidemos una cosa... cuando hablamos de este tema, que es el trabajo, incluso el trabajo duro, el trabajo difícil’', comentó Infantino. Y continuó: “Estados Unidos es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza. No tan lejos, pero sí. Cuando das trabajo a alguien, incluso en condiciones duras, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. No le das algo a alguien y le dices: `Quédate donde estás. Te doy algo y me siento bien’'’.

El suizo-italiano destacó, además, la introducción de “un salario mínimo y mejores derechos laborales” para los trabajadores que aportaron su mano de obra para el Mundial. “También es una cuestión de orgullo y haber sido capaces de cambiar las condiciones de este millón y medio de personas, es algo que también nos enorgullece”, agregó el presidente de la FIFA.

“La FIFA no es la policía del mundo ni tampoco la responsable de todo lo que sucede, pero gracias a la FIFA y gracias al fútbol hemos podido abordar el estado de los 1.5 millones de trabajadores que trabajan en Qatar”, consideró Infantino, que en la misma conferencia dijo que “solo tres personas” han muerto en las obras de los estadios.

Fuente: TN