Atlético de Rafaela se trajo un punto de su visita al Deportivo Maipú de Mendoza, encuentro jugado en en Montecaseros, departamento de San Martín. Con el 0 a 0 consumado, Rubén Darío Forestello, DT de la ‘Crema’, comentó que, si bien su equipo sigue con esa cuenta pendiente de ganar fuera del Monumental, no quedó disconforme con lo conseguido en su visita al equipo ‘Cruzado’.

-¿Qué análisis hace del empate?

-Una cancha difícil. Un partido que fue parejo, se nos complicó un poco al final nada más, nos faltó Matías (Valdivia) que se lesionó. De alguna manera se corrió, se estuvo bien parado, se tuvo sus posibilidades y como todo partido de visitante en algún momento no la pasas tan bien y sumar siempre es importante.

-Lo mejor de Atlético estuvo en los inicios de cada tiempo y faltó solo convertir…

-Si, creo que tuvimos las situaciones más claras en esos momentos, no pudimos convertir y después se hizo un partido muy difícil, Maipú juega muy bien.

-¿Qué le falta al equipo para sumar de visitante, para estar más arriba en la tabla?

-Estar tranquilos, seguir sumando así como lo hicimos de visitante, mejorar esa parte de visitante, ahora en casa donde vamos invictos volver a ganar y sumar de a tres, es confianza, lograr resultados para estar bien.

-Y este punto viene bien en lo anímico…

-Siempre sumar es importante. En una cancha difícil, este equipo si no le sacaban los tres puntos estaba peleando el torneo. La verdad que juega bien en todas las canchas, tiene velocidad, funcionamiento, un montón de cosas que complican a cualquier rival. Sumar es importante.

Atlético de Rafaela volvió de Mendoza y en la tarde de ayer ya se puso a trabajar de cara al próximo compromiso: el sábado recibirá a Quilmes, por la fecha 14 de la Primera Nacional.

Dicho encuentro, que se jugará en el Monumental, comenzará a las 19.00hs y tendrá el arbitraje de Jorge Broggi, quien vendrá acompañado por Manuel Sánchez y Mariano Viale. El cuarto será Guillermo González.

En las designaciones que se dieron a conocer en la jornada de ayer también aparece la rafaelina Gisela Trucco, quien será el primer asistente de Sebastián Martínez en Atlanta vs Almagro, el viernes 6 de mayo a las 21.10, televisado por TyC Sports.

El programa completo de partidos y árbitros:

Viernes 6/5: 15.30 San Telmo - Deportivo Madryn (Franco Acita), 21.10 (TV) Atlanta - Almagro (Sebastián Martínez).

Sábado 7/5: 15.30 Deportivo Riestra - Gimnasia Jujuy (Rodrigo Rivero), 15.30 Defensores de Belgrano - Sacachispas (José Carreras), 16.00 San Martín (San Juan) - Alvarado (Nicolás Ramírez), 18.15 (TV DirecTV) Estudiantes - Nueva Chicago (Emanuel Ejarque), 19.00 Tristán Suárez - Agropecuario (Ramiro López), 19.00 Atlético de Rafaela - Quilmes (Jorge Broggi), 19.05 (TV) Belgrano - Almirante Brown (Lucas Comesaña).

Domingo 8/5:11.00 Brown de Adrogué - Mitre (Gastón Monsón Brizuela), 15.00 Guillermo Brown - Independiente Rivadavia (Carlos Córdoba), 16.00 Gimnasia (Mendoza) - Deportivo Morón (Adrián Franklin), 16.00 (TV) Chaco For Ever - Estudiantes (Río Cuarto) ( Nahuel Viñas), 18.35 (TV) Chacarita - Ferro (Andrés Gariano), 19.00 Güemes - Flandria (Nelson Bejas).

Lunes 9/5: 19.10 (TV) All Boys - Temperley (Diego Ceballos), 20.30 Santamarina - Deportivo Maipú, estadio Municipal (César Ceballo), 21.10 (TV) San Martín (Tucumán)- Instituto (Pablo Dóvalo).

