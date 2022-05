El tajante consejo de Oriana Sabatini a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul: “Son la muerte”

La filtración del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dio que hablar en todos los medios y en el mundo del espectáculo. Miles de personalidades del ambiente se hicieron eco de lo sucedido entre la cantante y el futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina.

Una de ellas fue la cantante Oriana Sabatini. De hecho, la artista y también actriz era una de las palabras más buscadas para hablar sobre el escándalo.

Esto tiene que ver con que Oriana está en pareja con Paulo Dybala, el futbolista argentino que juega en la Juventus. La relación entre el cantante y el jugador cordobés ya lleva varios años, y las asociaciones al romance entre Tini y de Paul se pueden dar por las coincidencias entre las profesiones de ambos.

Consejo contundente y conciso

La hija de Catherine Fulop, en diálogo con Tatiana Schapiro para Teleshow, habló del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y dejó en claro que no estaba tan al tanto del presente sentimental de la ex Violetta. “Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no; tampoco me voy a meter en eso”, explicó Oriana.

Sin embargo, cuando le preguntaron por algún posible consejo que le pueda dar a su colega, fue tajante. “Le diría que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea Internet y que no lea las redes”, explicó la cantante.

Cuando le pidieron explayarse, Oriana fue más concisa aún y dejó un mensaje claro para todas las mujeres envueltas en relaciones sentimentales con los jugadores de fútbol. “A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas, le diría que no mire las redes porque son la muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas”, sentenció.

Fuente: la100.cienradios.com