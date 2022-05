Murió el hermano de Catherine Fulop

La actriz Catherine Fulop, hizo un posteo en su cuenta de Instagram con un tierno video lleno de momentos que compartió con su hermano, quien falleció ayer a causa de una enfermedad contra la cual venía luchando en Venezuela.

Luego de casi 3 años de hacerlo público, tuvo que comunicar la triste noticia: “Desde ayer tengo el corazón roto en mil pedazos. Mi Amado hermano @jorge.gerard2017 se fue después de una larga lucha. Hoy sé que estás en paz”.

En 2019, Catherine contó que Gerard tenía un tumor en la garganta y necesitaba un costoso medicamento que en su país era muy difícil de conseguir por la situación política, económica y social que estaban viviendo. Por lo tanto, en su momento pidió que quienes tuvieran posibilidad de ayudar, lo iba a agradecer muchísimo.

“Esta es la situación: tenemos problemas con la donación, pero no porque la gente no quiera ser solidaria, sino porque algunos no tienen cómo trasladarse al sanatorio. Por otro lado, le cobran a mi cuñada los insumos que se utilizan para la extracción de sangre, que salen una millonada. Por eso, ella pudo pagar algunas, pero otras no pudo. Todo es bastante complicado en Venezuela. Rezamos mucho para que mi hermano salga adelante”, había comentado.

“No dejo de estar con muchos sentimientos encontrados pensando todo lo que aún te quedaba para disfrutar de la vida y de la familia hermosa que formaste al lado de Marisol. Rabia, desesperación por ver por lo que pasaste, para llegar a este final. Tristeza al saber que no voy a volver a verte y compartir contigo la vida. Mi alma te llora hermano mío, es duro tener a la muerte tan cerca cuando un par se va”, continuó angustiada.

“Fuiste un gran hermano, fuiste mi cómplice y mi confidente nuestros hijos son nuestros ahijados, hoy como dijo mi sobrina Stephanie “Los Fulop” estamos incompletos. Vuela Alto!!! Desde ahora serás mi héroe nunca te vi abandonar la vida, luchaste hasta el final. Te amo por siempre hermano”, concluyó.

Fuente: la100.cienradios.com