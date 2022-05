‘Chiche’ Duhalde a Máximo Kirchner: “No alcanza con ser el hijo de”

En medio de la interna en el Gobierno, reapareció Hilda ‘Chiche’ Duhalde. La ex Primera Dama reiteró este jueves sus intenciones de volver a la arena política como candidata a legisladora provincial. Pero, además, embistió de lleno contra el diputado nacional Máximo Kirchner. “No alcanza con ser el hijo de”, disparó quien integrara la Mesa contra el Hambre al inicio de la gestión de Alberto Fernández.

Sobre Máximo

‘Chiche’ no tuvo piedad para con el hijo de los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones a Ruleta Rusa (Radio Metro), la esposa del exjefe de Estado Eduardo Duhalde sostuvo: “No alcanza con ser hijo de dos expresidentes para adueñarse de un partido”. De esta manera, lo advirtió al líder de La Cámpora por su última intervención en un plenario del PJ bonaerense –el cual Máximo preside– en Baradero.

Hilda vs. Cristina

Hace tan solo una semana, Duhalde ya había apuntado a la madre de Máximo, la vicepresidenta Kirchner, sobre quien manifestó: “No está bien nada en Argentina y creo que hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien y es Cristina Kirchner. Ella es la causante absoluta de todo lo que nos sucede en la Argentina de hace unos cuantos años”, remarcaba la exsenadora en Alguien Tiene Que Decirlo (Radio Mitre).

Asimismo, advirtió que “su forma de actuar y de pensar nos lleva a creer que ella está obsesionada solo por sus propios problemas y le importan un bledo los problemas del país”. Y sentenció: “Esta señora le ha hecho mucho daño al país”. En tanto, ‘Chiche’ advirtió que Argentina “no tiene Presidente” y que Cristina “tiene esa manera de conducir a su tropa, cada vez más pequeña, pero que le hace muchísimo daño al país”.

¿’Chiche’ 2023?

“Me asombra y me preocupa ver que la dirigencia del peronismo no kirchnerista no levante la cabeza, que no diga nada de esto”, lamentó la esposa del expresidente Duhalde, quien, además, manifestó su intención de volver a la arena política con una posible candidatura en 2023. Según afirmó, le gustaría volver a la Legislatura bonaerense “dentro del Partido justicialista”.

Según dijo, va a “intentar participar”. “Tengo vocación por los temas sociales y me preocupa lo que veo. No me puedo quedar sentada en mi casa sin hacer nada”, planteó la dirigente peronista. Por último, opinó sobre la realidad institucional del país: “Lo veo muy deslucido a Alberto Fernández. Me preocupa”. “La culpa de lo que está pasando la tienen Alberto y Cristina: uno no puede y el otro no quiere”, concluyó ’Chiche’ en Radio Metro.

Con información de www.elintransigente.com