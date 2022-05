Martín Tetaz volvió a cruzar a Carlos Heller: «Usted no tiene esa atribución»

Durante el mes de marzo, Carlos Heller y Martín Tetaz protagonizaron un tenso cruce respecto a lo que fue el acuerdo del FMI. El diputado radical quiso preguntar ciertas cuestiones sobre el pacto y el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto «evadió» sus interrogantes. Esto llevó a una leve discusión a micrófono abierto que este jueves tuvo un segundo episodio.

En el marco de la sesión especial de ayer, el funcionario de Juntos por el Cambio volvió a cargar contra él. Primero protestó que «el articulo 109 del reglamento dice claramente que para convocar a reuniones al orden del día estipulado a pedido de al menos 3 diputados integrantes de una comisión deberán integrarse al temario los asuntos centrados que ellos indiquen«, algo que no sucedió.

«Pedimos que se trate en presupuesto y hacienda el régimen de reforma del monotributo para mejorar la vida de 3 millones de personas. No se nos fue permitido el tratamiento, el presidente impidió el uso del tema en una facultad que no tiene, se hizo cargo de una responsabilidad que no le confiere el reglamento de la cámara», cargó Martín Tetaz.

En este sentido, pidió que «por favor remitan esto a la comisión que tiene en cuenta las interpretaciones. No puede ser que el señor Carlos Heller que no tiene una atribución suspenda y limite el tema tan importante como lo es el monotributo», concluyó el dirigente en su reclamo contra el funcionario del Frente de Todos. Sin embargo, no fue el único reclamo.

Nuevo reclamo de Martín Tetaz

Por otra parte, reclamó que «el 21 de abril vino el director del INDEC, Marco Lavagna, a exponer sobre las consultas que queríamos hacer para garantizar que no se repitan las irregularidades del 2010 y fue prohibido el acceso a la prensa en esa reunión. No puede haber ningún acto de este cuerpo que sea secreto y vedado a la prensa. Los actos deben ser públicos. Si son vedados hay una presunción a que algo se esconde«.

Con información de www.elintransigente.com