Los concejales de la oposición, por los medios son unos verdaderos "leones", pero a la hora de los bifes, cuando deben votar, le aprueban todo al intendente sin objetarle nada. Un concejo que a esta altura se puede llamar "El Concejo de Castellano".

El primer tema abordado fue una Ordenanza enviada por el Gobierno para que el Cuerpo legislativo ratifique el convenio entre Municipalidad de Rafaela y Dirección Provincial de Vialidad para recibir en comodato dos motoniveladoras de parte esa repartición, con destino a trabajos en la red vial provincial de cualquier superficie y jerarquía que se encuentre en jurisdicción municipal

En segundo término se votó favorablemente un proyecto de Resolución del bloque Juntos por el Cambio para reconocer a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela por sus primeros 50 años de labor educativa en nuestra ciudad.

El autor de la iniciativa, Leonardo Viotti, graduado de esa alta casa de estudios, al igual que el presidente del Cuerpo, quien es docente de la Institución, sostuvo: “ambos desarrollamos nuestra carrera profesional y hemos comenzado la actividad política ahí por lo que es un enorme honor hacer este reconocimiento”.

Y continuó: “pero también hay que subrayar las capacidades que tiene pensando en el futuro en una ciudad que se caracteriza por ser industrial seguirá necesitando de la UTN, que junto con las otras casas de estudio, sigan inyectando ingenieros, hoy tiene 3 ingenierías, a lo que se agregan dos licenciaturas y tecnicaturas”.

“Por ello es importante que siga creciendo, que cuente con el apoyo del Estado local, de este Concejo para continuar con el desarrollo de nuestra ciudad y nuestra región”, apuntó y recordó que “actualmente cuenta con un plantel de 135 docentes, 850 alumnos y 18 no docentes a ellos y todos los que han pasado un enorme agradecimiento”

Por su parte, Alejandra Sagardoy, señaló: “los rafaelinos y rafaelinas debemos estar orgullosos y agradecidos a ese grupo de visionarios, Instituciones, sindicatos, legisladores, empresarios, comerciantes, profesionales, y Centro Comercial, ese grupo de visionarios, llenos de desafíos que le dieron vida al primera casa de estudios gratuita de nuestra ciudad. Una Universidad de primer nivel y referente de calidad educativa”.

El justicialista Martín Racca también felicitó “al Decano de la UTN, Oscar David, y en su nombre a toda la comunidad educativa que representa. La educación es un pilar por el que legisladores y funcionarios debemos luchar para que se de calidad, de acceso universal, gratuita y seguir transformando la realidad social”.

MANTO DE DUDAS

Lo que siguió fue el momento de mayor voltaje en la sesión con el tratamiento de una Minuta de Comunicación elaborada por el Concejo dirigida “a la secretaría de Ambiente y Movilidad y/o la que se considere pertinente” para conocer: a) cuál es el motivo por el cual no se extendió la Zona de Estacionamiento Controlado en calle Necochea entre Sargento Cabral y Constitución, tal como sucede en sus paralelas Belgrano, San Martín y Sarmiento, y b) el estado de avance del proyecto de ampliación de la Zona de Estacionamiento Controlado que fuera anunciado informalmente.

Viotti pidió la palabra y argumento: “nos habíamos enterado por boca de funcionarios la idea de extender la ZEC, hace algún tiempo. Entendemos que por la pandemia y los que nos tocó atravesar en el último tiempo algunos proyectos hayan quedado atrasados y queremos saber cómo viene esa idea, si sostiene, como son los plazos y cuál sería el lugar por donde se avanzaría. Es una consulta que nos formularon en la última reunión que los concejales mantuvimos con el CCIRR

Mársico fue un poco más a fondo y relató que “la nota que recibimos de un vecino (Rabbi) es el pensar y sentir de otros, fundamentalmente de quienes padece el no recambio de los automóviles estacionados durante largas horas y porque además muchos dejan una parte de su automóviles sobre los garajes y los vecinos de estas dos cuadras no pueden ingresar sus autos”. “Hace bastante que estamos dando vueltas con esto y hay algo que no me cierra. ¿Por qué no lo hacen?. La verdad es que no lo entiendo porque la Municipalidad no es lenta para recaudar. al contrario. Algo pasa ahí así que dejó un manto de dudas porque no se entiende por qué no extiende la mancha de estacionamiento”, indicó con dureza.

Pidió la palabra el concejal Senn para aclararle a su par (Mársico) que “la ZEC no tiene un fin recaudatorio y su comentario no es acorde a lo que estamos por votar” y le recomendó que lea “el convenio firmado con la UTN”, institución que tiene a su cargo el control en la ZEC. Brenda Vimo tampoco dejó pasar por alto la insinuación del demócrata progresista y le dijo que “antes de dejar un manto de dudas en la población, lo responsable sería consultar. Es una irresponsabilidad institucional”, pero Mársico no se retractó: “hace 3 años que vengo con esto y preguntando y no tengo respuesta. Sí, dejó un manto de dudas”. Después se votó favorablemente y los ánimos se calmaron

PROBLEMAS DE ALUMBRADO

Lo que vino fue una Ordenanza del oficialismo para modificar el texto vigente de otra que regula la actividad de los docentes que trabajan en los Jardines de Infantes municipales y el edil Racca, comentó que se debe “a una inquietud planteada por el cuerpo docente que tiene a cargo su funcionamiento”. “Es un plantel docente que trabaja con niños y niñas de 45 días a 3 años y para cumplir su tarea se les exige ser parte del plantel permanente de la Muni gozando de los derechos”, la cuestión es que “cuando uno se enferma se resolvía entre el resto lo que da una sobrecarga horaria por lo que la intención de esta modificación no es alterar los derechos laborales, sino que las licencias cortas puedan ser cubiertas a través de docentes que se inscriban en un escalafón”, explicó. Luego fue el turno de tres Minutas de Comunicación del concejal Lisandro Mársico que también tuvieron luz verde.

Por la primera solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas que correspondan se proceda a “reponer las luces correspondientes a las columnas y las que se encuentran en el interior de las estructuras que iluminan los árboles; ubicadas en el cantero central de Av.Suipacha entre calle Vélez Sarsfield y Av. Luis Fanti. En total hay 19 columnas que no prenden, recordó el edil. “Alguien me puede explicar por qué hace un año que hay 19 columnas de alumbrado sin luz. Es inentendible”, arrancó preguntando el edil del Frente Progresista para luego”.

Enseguida adujo que “el pedido es para ver si se puede poner en valor un lugar en horario nocturno. Es lo que me están pidiendo, pero también se debe prestar atención a la inseguridad porque está el caso de los comerciantes que no viven ahí y tienen temor cuando salen de sus negocios y deben ir hasta sus automóviles en medio de una gran oscuridad”

Del mismo modo el demócrata progresista solicita información al Gobierno sobre los “motivos por el cuáles la esquina de Ada. Santa Fe y José Ingenieros fue intervenida en dos oportunidades con un lapso relativamente corto entre un trabajo y otro. “Hay molestias entre los vecinos”, sostuvo.

Por la tercera Minuta, el concejal del Frente Progresista pide al Ejecutivo que "se repongan las columnas de luz faltantes, correspondientes al cantero central de la Av. Angela de la Casa y Av. Octavio Zobboli, más específicamente ubicadas desde la Granja Peretti hasta la entrada al PAER.

SE HACEN LOS CANTEROS

Finalmente, se habilitó al Departamento Ejecutivo para que ejecute las obras de remodelación de los canteros 3, 4 y 5 de Bulevar Santa Fe - los ubicados entre calles Sargento Cabral/Pueyrredón y Constitución/Tucumán. El proyecto de Ordenanza establece que se podrán ejecutar por “contratación de terceros o por administración municipal” y se habilita también al DEM par “adecuar las partidas presupuestarias a fin de atender los gastos” que demanden los trabajos. El costo para los tres canteros es de $ 13.041.000 en materiales. La mano de obra será aportada por el Municipio

La aprobación de esta norma estaba sujeta a que el Ejecutivo envíe información reclamada por la oposición sobre gastos extras que demandaron las obras de los dos primeros canteros. “La ejecución de los canteros 1 y el 2 formaron parte del plan Argentina Hace, que comprendía otras obras en la ciudad, pero lo que sigue se financia con recursos del Estado local, aclaró Racca quien expresó satisfecho: “no exagero si digo que los dos primeros canteros han revitalizado y rejuvenecido el sector” amparado en la gran presencia de jóvenes el pasado fin de semana en ambos. “Esto demuestra que la obra era necesaria y cumplió su objetivo”, cerró el edil oficialista

Por su parte Viotti aclaró: “queríamos saber los gastos extras que demandó la terminación y nos hicieron llegar la información. De acuerdo a esos datos el principal trabajo fue la terminación de pulido del bloque de cemento que queda más presentable, es más fácil de limpiar ante la deposición de los pájaros. Estos trabajos le costaron al Municipio $ 250 mil por cada cantero. En tanto, los tres que se realizarán están en el orden de los $ 13 millones”.

La Ordenanza tuvo apoyo de todos, pero Viotti hizo una salvedad: “que apoyemos no implica que dejemos de lado nuestra función como oposición de controlar los recursos y la marcha de las obras”.

Con información de La Opinión