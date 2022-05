La fuerte pelea entre Robert De Niro y Luis Brandoni en pleno rodaje: “Hay una guerra declarada”

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich informó que entre Luis Brandoni y Robert De Niro hay turbulencias: los actores entraron en una especie de “guerra declarada” por problemas con los fanáticos en Argentina.

Debido a la serie que están filmando, Robert De Niro es la atracción principal del país, junto a otras figuras nacionales, por lo tanto los fans enloquecieron con su presencia.

Pero hubo un episodio donde el actor estadounidense le negó una foto a un chica, y hubo problemas en el set por la forma en la que actuó.

“Hay una guerra declarada entre dos socios que iniciaron una gestión imposible. Se pudrió todo entre Luis Brandoni y Robert De Niro, en las grabaciones de la serie que están filmando acá en Argentina”, comenzó diciendo Lussich.

“El actor está emputecido con los fans, llega tarde a las grabaciones y Brandoni se enojó. Dijo que no graba más a la mañana porque llega a las seis y De Niro no llega, manda a su doble”, agregó el conductor con ironía.

En el video que se hizo viral, se puede ver a una chica que estaba cenando en el mismo restaurante y cuando se acerca con la cámara para una foto, la mujer de De Niro le dice que es una grosera, porque desde lejos, el actor le viene diciendo que no. Pero igualmente dice: “Robert De Niro me dijo que no a la foto, malísimo. Tachado de la lista”.

“Está una guerra declarada, pero hay una fiebre con la llegada de Robert porque todos están hablando de él. Vino con su pareja, está aquí, enojado con la gente porque no quiere que se le acerquen, así que parece que Luis Brandoni se hinchó los huevos”.

El reconocido actor, ganador de dos Óscares y dos Globos de oro, entre otros, está acá para grabar parte de una serie junto a su amigo Brandoni, “Nada”, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la cual se estrenaría el año que viene en la plataforma de streaming Star+.

Fuente: la100.cienradios.com