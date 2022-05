“Populismo o libertad”: Vargas Llosa, Cayetana Álvarez de Toledo y López Murphy analizaron la actualidad y apuntaron contra Cristina Kirchner

“Populismo o libertad”, esa antinomia dio nombre a la conferencia de referentes del liberalismo que protagonizaron Ricardo López Murphy, diputado nacional de JxC, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española del Grupo Popular Congreso, Álvaro Vargas Llosa, ensayista y periodista, hijo del premio Nobel de Literatura, y Pedro Cateriano, dirigente peruano y expresidente de Consejo de ministros de Perú. Lo dirigentes expusieron algo más de una hora y media sobre “la democracia liberal en el mundo”.

El evento fue organizado por la Fundación Libertad junto a Fundación Internacional para la Libertad, y se realizó en el histórico Club Español, ubicado en Bernardo de Irigoyen al 172. En un auditorio con cerca de 500 personas, los disertantes hablaron sobre política argentina y global, la situación económica mundial por las consecuencias que generó la guerra en Ucrania, el problema fiscal en Argentina y las economías regionales. También intercambiaron ideas sobre temas como la libertad, el liberalismo, los regímenes democráticos y autoritarios.

Algo sobresaliente en el coqueto salón principal del Club Español fue la presencia de Mario Vargas Llosa. El autor de Conversaciones en la Catedral observó atentamente, desde la primera fila, a su hijo y al resto de lo los referentes que hablaron desde el escenario. El escritor, que se acaba de recuperar luego de haberse contagiado COVID-19, se encuentra en Argentina porque fue invitado a la Feria del Libro, donde se presentará este fin de semana. A su vez, está previsto que asista como principal exponente al evento que hará la Fundación Libertad del lunes que viene, en Parque Norte.

Pasadas las 18, con los expositores sentados en cuadro sillas sobre el escenario, la conferencia comenzó con la presentación individual de cada uno. Luego se dio paso a una interacción entre todos, moderada por el abogado Alejandro Bongiovanni, de la Fundación Libertad. “El kirchnerismo está en una guerra fraticida que anticipa que les va a ir muy mal”, lanzó López Murphy y motivó el aplauso del público. En ese eje, la diputada española expresó que “el mayor mal es este gobierno” y dijo que Juntos por el Cambio le parece “una expresión muy bonita”. El economista liberal le respondió con una sonrisa.

La española se ubicó al centro del escenario y se ganó la mayoría de los aplausos al ingresar al salón. “En Argentina hay que acabar con este gobierno absurdo y emprender uno para todos”, disparó Cayetana durante su alocución. Álvarez de Toledo nació y vivió en Argentina hasta terminar sus estudios secundarios, y lo deja notar en algunos matices de su acento. Luego se trasladó a España, donde desarrolló una carrera académica y política. Actualmente es una de las voces más resonantes del liberalismo y la derecha española.

Ante una pregunta del moderador sobre las democracias liberales a nivel global, Cayetana concibió que los movimientos “identitarios y nacionalistas” afectan la libertad y tienden al autoritarismo. En ese punto, comparó a Podemos, el partido de izquierda español, con el kirchnerismo. Sin embargo, disparó contra el espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “No nada igual en el mundo. El kirchnerismo es algo increíble”, cuestionó y se tapó la cara como gesto de desaprobación.

En relación con el debate sobre el “populismo”, la dirigente española alertó que “en América Latina hay un tsunami destructivo populista” y sostuvo que “el antídoto a los reaccionarios es el liberalismo”. Álvarez de Toledo está en Argentina con motivo de una gira regional que realiza para presentar su libro, “Políticamente indeseable”. Está previsto que el domingo esté en la Feria del Libro para exponer sobre su reciente publicación.

Otro aspecto que se tocó fue el por qué de la construcción de liderazgos populistas y gobiernos nacionalistas. En línea con eso, Vargas Llosa se refirió al fenómeno de Bolsonaro y apuntó a Lula Da Silva, quien tiene chanches de volver a gobernar Brasil. El ensayista peruano advirtió que si el expresidente brasileño regresa al poder, “va a volver a robar” y reflexionó que, de todos modos, “por el contexto de debilidad sus congéneres regionales, no le será fácil esta vez”.

En ese sentido, Vargas Llosa enfatizó que “la batalla contra el populismo es en el campo de las ideas”. Por su parte, Cateriano coincidió y señaló que “la izquierda ha reiterado hasta el cansancio sus mentiras a lo largo del tiempo y eso llevó a instalarlas como verdad”.

Tanto Vargas Llosa como Cateriano describieron con preocupación el presente institucional de su país. Perú atraviesa una crisis gobernabilidad desde la llegada al poder del líder izquierdista Pedro Castillo y los disertantes peruanos destinaron un fragmento de sus presentaciones a la política de su país. Ambos criticaron el liderazgo de Castillo y lo catalogaron como “totalitario”.

A su turno, el economista argentino aprovechó la ocasión para fijar su postura respecto al contexto político local. “Creo que tenemos que ganar claramente las elecciones”, se entusiasmó y advirtió: “tendríamos que ser muy torpes para perder con este gobierno que no se les cae una idea”. Y sobre la política económica que piensa desarrollar en una eventual presidencia de JxC, López Murphy sentenció que “no que temerle a la calle”. Y remató: “Si tenemos miedo va a ser durísimo”.

Son días movidos en la alianza opositora y el ex ministro de Economía no lo ignora. “La pregunta es qué vamos a hacer nosotros si volvemos al poder”, interpeló López Murphy al tiempo que exigió hacer un programa a la “altura de la circunstancias, con una narrativa alentadora y un tipo de liderazgo no pusilánime”.

En tanto, la diputada española caracterizó al oficialismo como un “gobierno rupturista del orden constitucional” y consideró que “Cristina Kirchner está haciendo un autogolpe”.

Al cierre de la cumbre liberal, el público se agolpó al escenario para pedirles fotos al Nobel peruano y a los disertantes. López Murphy agradeció y se retiró muy apresurado al Congreso. “Me voy corriendo que quiero llegar a votar”, dio mientras salía del salón principal, entre besos y fotos. Los Vargas Llosa saludaron cordialmente a la audiencia y se retiraron juntos. En tanto que la española se quedó hasta el final conversando con el público que sr acercaba a saludarla y pedirle que les firmara su reciente libro.

