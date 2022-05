Las duras críticas de Cristina Kirchner a Kulfas y el joven brillante que hubiera elegido como guardián de los precios

La vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ofreció este viernes en el Centro de Convenciones Gala, en la ciudad chaqueña de Resistencia, su tercera disertación pública del año, en la que lanzó fuentes críticas al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas por haber escrito un libro “en contra” de su gobierno, y ponderó como un gran economista y expertiz al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa.

“En noviembre de 2019 yo ya sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Había escrito un libro contra nosotros. Imagináte. Mirá si voy a andar enojándome por tal o cual cosa. Había escrito un libro contra nosotros, pero bueno, el Presidente confiaba en él. Vaya”, comenzó diciendo la vicepresidenta.

En ese sentido, continuó: “Le dije a Alberto (Fernández), ´ojo porque la administración del comercio, tanto exterior como interior, no es moco de pavo´. Entonces le digo, va a venir puja distributiva por todas las alimenticias que perdieron con el macrismo: Arcor, Molina, La Anónima, todos habían perdido”.

En tanto, la ex mandataria dijo que le recomendó a “un joven economista -en alusión a Augusto Costa- que no es el que está actualmente de secretario de comercio interior”, que fuera a verlo al ministro Kulfas para explicarle el proyecto que él tenía para el desarrollo de una nueva Secretaría de Comercio.

“Es un joven economista muy bueno y con mucho expertiz y trabajo sobre regulaciones y monopolios. Cuando fue a verlo, el ministro (por Kulfas) dijo ´no, no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo y consenso. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista´”, relató la vicepresidenta.

Y añadió: “Pusieron a otra persona. Un poco más tarde me di cuenta que algunos pensaban que tenían que hacer todo lo contrario de lo que habíamos hecho nosotros porque se tragaron el amague de que los problemas que teníamos era por los modales. Porque no dialogábamos. Uno tiene que saber debatir y saber los intereses que tiene en frente”.

Augusto Costa, el funcionario elogiado por la vicepresidente

El funcionario, que formó parte del Ministerio de Economía que condujo Axel Kicillof entre 2013 y 2015 es una especie de superministro de la gestión del hoy gobernador de la provincias de Buenos Aires.

Es el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Por su área pasan discusiones que van desde la Hidrovía, políticas para contener precios a nivel provincial y hasta el sostenimiento de pequeños espacios culturales del territorio bonaerense. Creador del programa Precios Cuidados cuando era el Secretario de Comercio de la Nación, es considerado por Cristina Kirchner y su nombre siempre aparece como candidato cuando hay ruido económico.

Autor del libro Todo Precio es político, donde cuenta su experiencia al frente de la Secretaría de Comercio y la negociación con grandes marcas para la inclusión en Precios Cuidados, Costa también sigue en esa senda pero bajo órbita provincial. El funcionario elogiado recurrentemente por Cristina Kirchner tuvo además un paso como vicepresidente del club Vélez Sarsfield.

En este marco, CFK también se refirió puntualmente a la figura de Alberto Fernández: “Dije que el poder es eso que, cuando una persona toma una decisión, esa decisión es acatada por el conjunto. En unos días más, el día del Censo se cumplen tres años de aquel video en el cual le comuniqué a todos la decisión que había adoptado. Si fuera una disputa de poder, no sé, hubiera elegido al presidente del Frente Renovador (Sergio Massa), que venía de un partido político y de haber sido candidato a presidente, con legisladores, gobernadores… Elegí a una persona que hoy es Presidente que no representaba a ninguna fuerza política que conformaba el frente, pero que además me había criticado duramente desde el año 2008. ¿Alguien piensa que puedo decidir las cosas por enojo o poder?”.

Al respecto, añadió: “Además, esa decisión política, a la que no considero como dicen algunos compañeros erróneamente “generosa”, fue un acto inteligente. Sí fue una acción generosa, creo, que quien resultó electo presidente con el voto de la ciudadanía pudiera elegir quién era su gabinete económico”.

Este fue el primer viaje de Cristina Kirchner al interior del país en su carácter de Vicepresidenta de la Nación. Estuvieron presentes el gobernador chaqueño, Jorge Milton Capitanich; la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; el senador por Neuquén, Oscar Parrilli; los senadores nacionales por Chaco, María Inés Pilatti Vergara y Antonio José Rodas; el diputado nacional chaqueño Jorge Leiva; la secretaria del Senado, María Luz Alonso; y otras autoridades de la provincia anfitriona.

