Facundo Manes: "CFK y Mauricio Macri son figuras que dividen mucho"

El diputado nacional Facundo Manes habló sobre los problemas que atraviesa la Argentina en materia de desarrollo integral e insistió en que solo se logra con "consensos" y "amplios acuerdos" liderados por políticos que "inspiren" y "unan" a la sociedad. Por ende, consideró que figuras como Javier Milei solo quieren "capitalizar el descontento de la gente para provocar más miedo y división".

"La Argentina no tiene plan estratégico y ningún país se ha desarrollado sin una visión estratégica, y para eso necesitamos políticos que estén dispuestos a consensuar, a acordar, y que no crean que ellos o ellas son la salvación de la patria. De esto se sale con una nueva mayoría, porque no puede ser que una mitad gobierne ignorando a la otra, eso no va más", expresó Facundo Manes en declaraciones al canal Crónica TV.



En ese sentido, consideró que figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri "no pueden convocar a un gran consenso del 60 o 70% de la Argentina porque son figuras que dividen mucho, que ya tuvieron su oportunidad y cuando estuvieron en el poder dividieron a la sociedad", por lo que ahora "viene una combinación de espacios para salir por encima del laberinto".



"Hace mucho tiempo que no hacemos una política estratégica que supere a un partido político o a una coalición. El desarrollo es una revolución de alimentación infantil, educativa, tecnológica, con masiva transferencia al sector productivo para generar más valor agregado, respeto a la Justicia y una inserción inteligente en el mundo. Ese camino hace tiempo que no lo tomamos", señaló.



Para Manes, es necesario que haya "un acuerdo programático" que sea liderado por el radicalismo para "la reconstrucción de la Argentina", un acuerdo que esté basado en ideas y "no en encuestas, porque lo que pasó con Cambiemos fue que se sumó por encuestas, para ganas una elección, y después no se pudo cambiar al país, y lo que pasó con este Gobierno fue lo mismo".

Al ser consultado sobre una posible alianza con el diputado nacional Javier Milei, tema que provocó fuertes diferencias en el último encuentro de los líderes de Juntos por el Cambio, el neurocientífico no dio una respuesta contundente, pero dijo que es importante "luchar contra quienes quieren capitalizar este descontento de la gente para provocar más miedo y división".

"Yo creo en la libertad económica, en el mercado, pero también en el Estado, porque a mí no me educó el mercado, lo hizo el Estado. Creo que tenemos que ir a una combinación de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario", sostuvo.

Fuente: MDZ