Leandro Santoro sobre la interna en el Gobierno: «Hay que ser cuidadosos con lo que hacemos»

Leandro Santoro se encolumnó detrás de Alberto Fernández y agudizó la interna en el Frente de Todos. El legislador por la Ciudad de Buenos Aires apoyó al Presidente y se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ante las críticas que recibió el jefe de Estado y Martín Guzmán por firmar con el FMI, el diputado argumentó la necesidad de encontrar una solución a la deuda.

En la coalición oficialista las opiniones se cruzan cada vez más. En el kirchnerismo insisten permanentemente en la remoción del ministro de Economía. Uno de los detonantes en el bloque que dirige Cristina Kirchner fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto marcó un antes y un después en el Gobierno y los cristinistas.

Como hay dirigentes políticos que cuestionan el rumbo que tomó la Casa Rosada en arreglar con el organismo prestamista, hay otros que fundamentan la necesidad del acuerdo. Uno de ellos es Leandro Santoro. El diputado electo en 2021 apoyó el entendimiento: «El acuerdo con el Fondo fue una política antiinflacionaria. Si no podías recomponer reservas y había que hacerse cargo del vencimiento«, afirmó.

«El acuerdo también ayudó a también organizar las expectativas porque hay que entender que con el FMI no lo firmó Alberto, ya existía«, añadió el parlamentario del Frente de Todos. A continuación hizo hincapié en los pagos que tenía que hacer Argentina si no recomponía la deuda tomada por Mauricio Macri: «Eran delirantes los vencimientos. Imagínate si explotaba ahora en medio de una guerra», indicó en C5N.

Tras defender el entendimiento, Santoro se expresó sobre la interna en el Frente de Todos: «La autoridad política es clave para la unidad. Si no tenes autoridad política no podés generar expectativa. Esto es una responsabilidad de todos y hay que ser muy cuidadosos con lo que hacemos«, opinó. El diputado concluyó aseverando que «Cristina no es tan diferente a Alberto en la visión política«.

