Daniel Arroyo reconoció «diferencias profundas» en el Gobierno nacional

El diputado nacional Daniel Arroyo se metió en la interna del Frente de Todos. En ese sentido, reconoció que en el Gobierno nacional no sólo hay «miradas diferentes«, sino que existen «diferencias profundas«. Al mismo tiempo, expresó su descontento con la situación social y económica y reclamó un «plan anti inflacionario urgente e integral«.

Según NA, el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación aseguró que «Hay que encarar un plan anti inflacionario urgente e integral lo más rápido posible». No obstante, consultoras privadas adelantaron que se espera una desaceleración en los índices inflacionarios de abril, respecto del pico de marzo. En ese sentido, el jueves el INDEC publicará el índice de Precios al Consumidor.

Sin embargo, Arroyo sostuvo que «la situación es crítica ya que es evidente que hay más trabajo, sobre todo en la construcción en el textil, pero no baja la cantidad de gente en los comedores porque sale a trabajar y cuando vuelve pasa a retirar la comida». Además, agregó «el pan a $300, la leche a $130 o el kilo de asado a más de $1000 generan problemas a las familias«.

Al mismo tiempo, el diputado nacional remarcó que «la gente debe endeudarse porque no les alcanza». De esa manera agregó «los que tienen tarjeta pagan el mínimo, mientras el que no tiene tarjeta termina tomando crédito a tasas altísimas». En este sentido, destacó » la gente no arranca el mes desde cero, sino que lo hace debiendo plata, aun en un contexto donde hay un mayor volumen de actividad económica».

Por su parte, también destacó la interna indisimulable que existe en el Frente de Todos desde que el Gobierno nacional, y en particular Martín Guzmán, logró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese sentido, manifestó que en el oficialismo no solo existen «miradas diferentes«, sino que admitió que hay «diferencias profundas«.

Con información de www.elintransigente.com