Javier Milei apuntó contra JxC: «Quieren instalar que soy kirchnerista»

Javier Milei sigue proyectando su carrera presidencial de cara al 2023 y explicó sus medidas más importantes. El legislador de La Libertad Avanza ya está en con la mente en las próximas elecciones y se mantiene firme en sus convicciones. El economista sostiene que haría una gran elección y que, en caso de llegar al ballotage, será el nuevo mandatario de Argentina.

El diputado por la Ciudad de Buenos Aires es uno de los políticos con más imagen positiva. Esta medición lo envalentonó y ahora quiere ir por el premio mayor, el sillón de Rivadavia. Tendrá que medirse a las potencias del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Con esta última fuerza política se encuentra en conflicto ya que es acusado de querer corromper con la alianza.

«Como economista, soy mucho mejor economista que antes. Básicamente porque hago una mejor lectura del proceso decisorio. También aprendí a no a enojarme«, contó Javier Milei en Solo Una Vuelta Más en TN. Al mismo tiempo se refirió al video de Sergio Massa hablándole seriamente: «Tengo una obsesión con llegar temprano. Ese día no llegué primero entonces me hizo un chiste por no entrar como lo hago siempre», explicó.

Aprovechó la explicación del video para arremeter contra Juntos por el Cambio. «Hay una cuestión delicada porque lo grabó alguien de la mesa de enfrente y son los de JxC. Les encanta decir que trabajo para Massa. Están rompiendo los límites del buen gusto», subrayó el legislador. «Quieren instalar que soy kirchnerista cuando soy 10 mil veces más opositor que Juntos por el Cambio«, agregó.

Por otra parte fue consultado por su visión sobre Cristina Kirchner ya que es apuntado por no cuestionar sus problemas judiciales: «Si esto estalla no sólo se lo lleva puesto a Alberto Fernández, sino que ella también. El daño que le causó al país es el peor que le puede causar, porque hizo una destrucción de valores morales, destruyó la cultura del trabajo. Es la reina del populismo», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com