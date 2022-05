Gerardo Martínez: “No necesito que ningún político me venga a enseñar cómo debo cerrar mis paritarias”

En momentos en que la interna del Frente de Todos ingresa en su etapa de mayor tensión, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, afirmó este lunes que “la CGT acompaña al gobierno de Alberto Fernández” y expresó su rechazo a las “injerencias políticas” en las negociaciones salariales. “Yo no necesito que ningún político me venga a enseñar a cómo debo cerrar mis paritarias, ni indicarme qué porcentaje debo acordar. Yo firmé el 62% y no preciso que nadie nos aplauda”, fue la frase que pronunció el sindicalista durante un encuentro en el Ministerio de Trabajo.

Aunque desde el entorno del dirigente quisieron bajarle el tono, sus definiciones ocurrieron luego de que la semana pasada la propia Cristina Kirchner elogiara el acuerdo por el 60% de aumento que firmó el jefe de La Bancaria, Sergio Palazzo, y de que el líder de La Cámpora, el diputado nacional Máximo Kirchner, presentara un proyecto de adelantamiento del aumento del salario mínimo vital y móvil, que implica la intervención de hecho del Congreso Nacional en las facultades del Consejo del Salario, que integran los sindicatos, las empresas y el gobierno nacional.

El sindicalista y hombre clave en la estructura de la Confederación General del Trabajo pronunció un fuerte discurso durante la firma en la cartera laboral que conduce Claudio Moroni del cuarto Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) para el período 2022-2025, junto con la directora de la OIT en Argentina, Yukiko Arai, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA-A), Ricardo Peidró; y el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Andrés Larisgoitía.

“Sabemos cómo negociar con nuestro gremio y con los empresarios. Nosotros apoyamos las paritarias y esta CGT acompaña y respalda al presidente”, continuó Gerardo Martínez en su discurso, que Infobae pudo reproducir de fuentes que estuvieron presentes en la firma del acuerdo. En esa línea, agregó que desde la central obrera no tienen intenciones de intervenir en la disputa abierta entre el Presidente y Cristina Kirchner: “No entramos en peleas palaciegas”, advirtió. “Hace tres años negociamos libremente, funcionan plenamente los órganos tripartitos, y hoy el presidente cuenta con nuestro apoyo. Si dentro de un año y medio la gente apoya o no el rumbo es una decisión del pueblo en las urnas”, insistió.

La semana pasada, la UOCRA efectivamente cerró un acuerdo con el sector empresarios de aumento salarial anualizado del 62%. Según se explicó en esa oportunidad, la paritaria quedó definida con los siguientes tramos y porcentajes de mejora en los sueldos de los obreros de la construcción: 10% en mayo; 10% en junio; 8% en agosto; 8% en septiembre; 8% en octubre; 8% en noviembre; 5% en enero y 5% en febrero. Además, se incorporó una cláusula de revisión en noviembre, que puede ser antes de acuerdo a la evolución inflacionaria. La semana pasada cerró su acuerdo el sector de la alimentación, con una mejora del 59%, distribuido 18% en mayo, 15% en agosto, 14% en noviembre y 12% en febrero, con revisiones en septiembre y febrero. Y, hoy se firmó otro acuerdo paritario, en este caso de ferroviarios con el siguiente esquema: aumento del 40.3% para el período marzo-septiembre, en los siguientes tramos: una suma no remunerativa de 10%; 16% en marzo, 12% en mayo y 8% en julio, con una revisión en septiembre.

Luego de que tomaron estado público esas declaraciones pronunciadas en el ministerio que conduce Moroni, uno de los hombres del entorno más cercano al jefe de Estado, la UOCRA emitió un comunicado formal.

Al respecto, según la declaración, Gerardo Martínez expresó su reivindicación al proceso de paritarias en defensa de los salarios de los trabajadores: “Defendemos la vigencia de las paritarias libres, la negociación colectiva y la autonomía sindical, ya que en nuestro rol de dirigentes y en representación de nuestras organizaciones gremiales, hemos demostrado la suficiente capacidad para negociar salarios y condiciones laborales sin la tutela de nadie, con libertad y autonomía, como debe ser”. Y agregó que “reivindicamos la figura de Néstor Kirchner, ya que en su presidencia y con su decisión política, se reinstauraron las negociaciones paritarias libres, sin injerencia política de ninguna naturaleza y con un respeto irrestricto a la autonomía sindical”.

“Valoramos que Alberto Fernández y su gobierno mantienen la misma postura iniciada por Néstor Kirchner en la materia. La CGT acompaña al gobierno de Alberto ya que, a pesar de las dificultades y las contingencias económicas, laborales y sociales, muchas de ellas heredadas y profundizadas por efecto de la pandemia, sus medidas de gobierno siempre estuvieron orientadas a la recuperación del aparato productivo, la promoción del empleo y la mejora de las condiciones sociales. Sabemos que no es una tarea sencilla y que el proceso inflacionario, que la Argentina arrastra desde hace años, conspira contra una recuperación más efectiva, pero confiamos en la orientación económica del gobierno”.

El acuerdo

Además de esas declaraciones de Martínez, durante el acto también habló sobre acuerdo firmado con empresarios y el gobierno la directora de la OIT en el país, Yukiko Arai, quien sostuvo que el nuevo programa “constituye nuestro compromiso con los mandantes tripartitos de la OIT y la República Argentina”. Y agregó: “Es necesario tener políticas centradas en las personas para superar la crisis económica y social que nos enfrenta hoy. En Argentina aún persisten desafíos importantes para avanzar hacia una recuperación centrada en las personas, que sea inclusiva, sostenible, resiliente y con justicia social”. También se refirió al impacto “sin precedentes” de la pandemia que afectó gravemente a las personas, en particular a las mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables.

El Programa contiene cuatro prioridades estratégicas, acordadas por los representantes del Gobierno, de las empleadoras y los empleadores, de las trabajadoras y los trabajadores, junto con la OIT, con el objetivo de promover los principios y derechos del trabajo, el diálogo social efectivo, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental. Para asegurar la gobernanza del nuevo PTDP, las autoridades consensuaron establecer un Comité Directivo Tripartito que dirigirá el programa y supervisará los avances, y un Comité de Seguimiento llevará adelante la implementación y el monitoreo del programa para asegurar el logro de los resultados propuestos. En ambos, estarán representados todos los organismos que suscriben el acuerdo.

“Me enorgullece estar firmando este documento porque coincide plenamente con la política del Gobierno del presidente Fernández con el diálogo social como herramienta fundamental. Argentina tiene una larga tradición de diálogo social y de fuertes representaciones colectivas de los trabajadores y las trabajadoras”, expresó el ministro Moroni. Luego manifestó: “Tenemos que acompañar las políticas de ingreso de un modo tal que permita que los salarios cumplan con el objetivo de ir creciendo respecto a la inflación. Esto va a ser un crecimiento constante como lo venimos haciendo”.

