Mársico pidió que Castellano deje de hacer campañas de tránsito al "cuete"

Concretamente, el espacio político conformado por radicales y el PRO en el Concejo le solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), ante el explosivo crecimiento de motos y autos que experimentó la ciudad en los últimos años, que “se lleven adelante campañas de concientización en el marco del Programa #Quienpierde, enfocadas fundamentalmente en la seguridad vial y el cuidado de quienes conducen motovehículos, en particular los conocidos como delivery". “Asimismo, pide el proyecto, se considere evaluar el flujo de tránsito para descongestionar sectores que en horas picos colapsan”.

Entre los fundamentos se menciona que: “A partir de la pandemia, durante el año 2019, se incrementó aún más la utilización de moto vehículos, especialmente los que se utilizan como servicios de "delivery", tan necesario a partir de ese momento.

“Es notorio -se indica también- el aumento de moto vehículos circulando por el abaratamiento que significan los de gastos de traslado para que las personas puedan desplazarse a sus lugares de trabajo como para cualquier tipo de movimientos, por distintos motivos, dentro de la ciudad.

Y se agrega que “otro aspecto a considerar sería el control y/o mejoramiento en algunos sectores de la ciudad, sobre todo en los horarios de entrada y salida a los lugares de trabajo para evitar el congestionamiento de tránsito y evitar accidentes”.

Quien defendió la iniciativa fue el edil Ceferino Mondino argumentando que “el crecimiento de motocicletas es muy grande y ultimamente estamos teniendo muchos accidentes en la vía pública, con ellas como protagonistas excluyentes y a lo que apuntamos a dar una concientización mayor a los conductores de este tipo de vehículos. Paralelamente, se ve un crecimiento de los delivery, una actividad que la realizan chicos muy jóvenes”.

“La intención no es legislar sino que el programa lo tome y lo desarrolle puntualmente para concientizar estas acciones”, hizo la salvedad.

“Entonces -apuntó- la idea es que se incluya en el programa y se potencien este tipo de acciones que tienen como protagonistas a los motociclistas”.

El oficialismo respondió a través de Brenda Vimo que las acciones que reclama ya se vienen realizando y le informó que “el jueves pasado, en la plaza 25 de Mayo se realizó la capacitación #Quienpierde para deliverys de nuestra ciudad, así que puede quedarse tranquilo concejal (dirigiéndose a Mondino). La minuta solicita que se incluya concientización, pero ya está incorporado”.

El justicialista Martín Racca reforzó lo dicho por su par de bancada al recordar que: “en noviembre pasado vino el semirremolque de Nación que capacitó y entregó cascos a todos los delivery. Fue una jornada completa muy interesante en la que se brindó capacitación técnica necesaria para conducir una moto, que es uno de los grandes problemas. Se aprende y se larga solo. Quedé sorprendido por la calidad de información que se dio y que se desconoce".

“AL COHETE”

Mondino pidió la palabra nuevamente para recalcar que “el espíritu no es poner en evidencia si se adhiere, si hace o no” pero no dejó pasar por alto que “la realidad es que los accidentes de tránsito están, lo digo más allá de las críticas, porque el problema lo tenemos y hay que empezar a tomar medidas. No estamos poniendo en dudas si hace o no lo que estamos diciendo es que hay que acentuar y lograr una continuidad en el tiempo con campañas más fuertes y específicas”.

A todo esto, el demócrata progresista Lisandro Mársico seguía con atención el intercambio y esperaba su oportunidad para exponer lo suyo, que arrancó tranquilo, pero fue subiendo de tono. “Hay una nueva gestión (de Jorge Muriel al frente de la secretaría de Gobierno, área que lleva adelante #Quienpierde) entonces apoyo esta campaña y entiendo que tiene que haber un tiempo para que se desarrolle”, sostuvo para enseguida ir directo al grano: “la cuestión es que si después de esta etapa no empezamos a aplicar las Ordenanzas sancionatorias la campaña no sirve. Cuando hablo con Jorge (Muriel) me di cuenta de la cantidad de motos secuestradas pero lo que veo es que cuando se hace una multa por no llevar el casco no se retiene el vehículo. Es cierto que tal vez lo pararon por otra cosa y no por no tener el casco, entonces lo multan, pero no se llevan la moto. ¡Algo está pasando!.

“Estamos -continuó- por la propositiva, pero acá hay un tema de concepción y la cuestión es clara: aplicamos el poder sancionatorio del Estado o no lo hacemos. Reitero: armaron una campaña, la apoyamos, tienen fondos pero llega un momento en que alguna gente toma la campaña y otra no. Se ven, por caso, deliverys a contramano y se lo deja pasar porque están trabajando”.

“En la calle se ve de todo, motos sin luces, sin patentes, de todo. ¿Existe control municipal para que cuando hay una moto en la que van cuatro personas, dos adultos y dos menores, y todos sin casco? Creo que tiene que empezar a haber casos aleccionadores a través del poder sancionador sino todos van a incumplir y esto es lamentablemente lo que está pasando”, arremetió.

Y fue contundente al cerrar acotando: “como dijo Ceferino (Mondino) las campañas tienen que sostenerse en el tiempo, pero si después no van a acompañadas del poder sancionatorio, quedan en la nada y es un ‘gasto al cohete’. Esto es lo que tiene que hacer el Ejecutivo”.

IRRESPONSABLE

No conforme con lo expuesto por el concejal del Frente Progresista, Vimo coincidió “con lo que han contado sobre la realidad que hay en las calles, lo veo, yo que estoy más atenta (por su profesión de médica) se escuchan sirenas todo el tiempo y esto es verdad. Es cierto que en relación a los accidentes no se registran tantas víctimas fatales, pero uno ya es un montón. Pero hay que tener presente que una cosa no invalida la otra y cuando Mársico afirma que si no hay medidas punitivas severas toda la campaña de prevención fue un gasto inútil, eso no es así. Es la forma en la que se educa. Por eso creo que es hasta irresponsable bajarle el precio a las campañas de prevención, aunque concuerdo que tienen que estar acompañadas de medidas sancionatorias importantes. Es algo así como que si no la entienden por las buenas, que la entiendan por las malas”.

Por último volvió a intervenir el edil Racca para explicar que “viendo las estadísticas que tiene cargadas el Municipio en su página desde el 2017 hasta el 2020, que no son todos los accidentes porque se registran sólo aquellos en los que intervienen las dependencias municipales, se comprueba que se producen en todas las esquinas de la ciudad, entonces si se analiza groseramente surge que no es una cuestión de dinámica de tránsito, no se puede intervenir con un reductor de velocidad, un radar o un semáforo para solucionar el problema. La forma en la que conducimos es un problema y no sé si alcanza con una campaña de concientización o con el punitivismo. Va más allá. Entonces, si tenemos una campaña de concientización para el uso de casco, la pregunta es ¿por qué no se lo usa?, ¿por qué el mensaje no llega?. Hay algo que nos estamos perdiendo".

Finalmente, el proyecto tuvo despacho y llegará a la sesión del próximo jueves.

CONSENSO EN EL RESTO

Las tres minutas restantes presentadas, que también tuvieron despacho, del bloque Juntos por el Cambio se “solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda proceda a: “rectificar el Artículo 3º de Decreto Nº • 53.164 con fecha 19 de abril del 2022” que determina: “a los fines de cumplimentar con lo dispuesto en el artículo primero, autorizase a efectuar erogaciones hasta la suma de Pesos Cuatro Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta ($ 4.718.450.-)".

“Simplemente vimos que hay una diferencia entre el importe puesto en letras y en pesos y queremos saber cuál es el monto real porque son $ 700.000 los que no están claramente especificados”, dijo el radical Miguel Destéfanis.

Por otra iniciativa los de Cambiemos solicitan un reductor de velocidad sobre calle Ayacucho en su intersección con calle Carlos Pellegrini

El proyecto recuerda que en esa misma esquina ya existe uno sobre la calle Carlos Pellegrini para los vehículos que circulan en dirección oeste/este, pero los que lo hacen por Ayacucho, de sur a norte, no disminuyen su velocidad al llegar a esta intersección.

Otra propuesta de JxC solicita al Gobierno municipal que se evalúe la posibilidad de realizar las siguientes intervenciones sobre calle Luis Maggi desde Bv. Lehmann hasta Intendente Zóbboli: demarcar la línea que determina los carriles; restaurar y/o reponer los reductores de velocidad; pintar sendas peatonales eg Nº 100 tG -L; e incorporar un ciclocarril para el uso de bicicletas y monopatines eléctricos.

SIN COSTO

Igualmente tuvo luz verde la Ordenanza enviada por el Ejecutivo solicita al Cuerpo que “se exima a los interesados en participar en la Licitación Pública que se dispondrá para la venta de cuatro (4) bienes inmuebles tipo dúplex propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), de abonar el Valor de los Pliegos y del Sellado de Participación” como también “de Constituir la Garantía de Mantenimiento de Oferta”.

Vale recordar que estas unidades habitacionales fueron construidas por Cormorán S.A. a cambio de la cesión de terrenos pertenecientes al IMV en un sector del barrio en para una nueva boca de supermercado.

La venta de los dúplex se realizará mediante un llamado a licitación pública, cuyas bases y condiciones el IMV dará a conocer en poco tiempo más.

Fuente: Diario La Opinión