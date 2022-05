El nuevo tatuaje de Tini Stoessel que despertó rumores de crisis con Rodrigo De Paul: “No la está pasando del todo bien”

La novela que gira entorno al romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul acaparó los medios desde el primer instante que se conocieron esas imágenes de ambos caminando juntos, tomados de la mano. No obstante, su repercusión ha sido tan grande que eso podría estar trayendo problemas en la reciente pareja.

En “Mañanísima” (Ciudad Magazine) fueron por una nueva primicia, e hicieron énfasis en uno de los nuevos tatuajes que se habría hecho la artista, reflejando su presente junto al hombre del Atlético Madrid y la selección Argentina.

Estefi Berardi fue la encargada de contar un nuevo detalle en esta relación que desde el minuto cero ha sido escandalosa a raíz de los testimonios vía redes sociales que publicó Camila Homs, expareja de De Paul, dando a entender que la víctima en esta historia es ella.

No obstante, la panelista dio detalles sobre los hechos recientes y, fiel a su estilo, estuvo filosa. “Tini se presentó en la Bresh y estuvo cantando. Hubo un detalle que llamó la atención, algo que dio que hablar. Apareció con un tatuaje nuevo: es un corazón roto. ¿Por qué se tatuó un corazón roto?”, comenzó.

Asimismo, agregó: “Se lo tatuó ahora, antes de viajar no lo tenía. Es nuevo. Lo que me contaron es que están super enamorados pero la está pasando mal con esta situación. No le gusta lo que pasa por su carrera, por eso mantiene el silencio, y no le gusta que la culpen a ella como la responsable de la separación”.

Antes de venir para Argentina, Tini estuvo en Ibiza junto a Rodrigo de Paul para el cumpleaños de Antoine Griezmann, compañero del futbolista en el Aleti y Stoessel todavía no tenía ningún tatuaje.

“Tini apareció con un tatuaje nuevo que no tenía antes de ir a Ibiza y el nuevo tatuaje es un corazón roto. Si estás tan enamorada y tan bien, ¿por qué te tatuarías eso?”, se preguntó la panelista frente a Carmen Barbieri y Pampito, sembrando la duda sobre el significado que podría tener ese dibujo.

Fuente: la100.cienradios.com