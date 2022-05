Mariana Nannis tiene terror de regresar a Argentina: “Piensa que va a tener un accidente y la van a matar”

Mariana Nannis debió presentarse a indagatoria, tras ser citada por la Justicia por una demanda que le hizo su ex pareja y padre de sus tres hijos, Claudio Paul Caniggia, en el año 2019, cuando la acusó con no cumplir con el bozal legal. El abogado que representa a exesposa del exfutbolista, Carlos Broitman, afirmó que la famosa tiene temor de regresar al territorio argentino y explicó en qué se fundamenta.

“Piensa que va a tener un accidente y la van a matar”, aseguró el letrado, acerca del motivo principal por la que Mariana Nannis no quiere regresar al país. En cuanto al bozal legal, Broitman contó: “La cámara revoca la medida y le dice que ella tiene derecho a expresarse, y que de lo que no podía hablar era de cuestiones personales de la familia y de él. en temas relacionados a adicciones y otros asuntos personales”, reveló, al señalar que su representada no incurrió en delito alguno.

“Y tenía un requerimiento económico”, añadió Broitman. “Si había una imputación de un delito, si cometió actos de corrupción con miembros de la anterior administración, todo esto estaba sin bozal legal”, reveló el letrado en referencia a la causa de los Parques Eólicos. De nuevo, en referencia a la acusación del incumplimiento del bozal legal, el abogado expresó que “hay una imputación y toda imputación tiene que ser investigada” y que “ella va a hacer saber al juez que no cometió ninguna desobediencia”. “El primer acto de defensa es la indagatoria, es un acto de ejercicio pleno del derecho de defensa”, remarcó el representante legal de Mariana Nannis

Acerca del “pavor” que tiene Mariana Nannis de pisar el suelo argentino, Broitman expresó: “Ahora intervino la UFEM, que es una fiscalía de violencia de género. Ella piensa que va a tener un accidente y que la van a matar”, indicó. “Está casi segura, porque ahora en la causa de Parques Eólicos el fiscal mandó a Cancillería a que se le tome declaración en un consulado en el que por medidas de seguridad no voy a decir cuál es”, refirió el letrado, dando por válido a lo que dice su representada.

