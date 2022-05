Fernanda Vallejos criticó a Guzmán y aseguró que el acuerdo con el FMI «es letra muerta»

Fernanda Vallejos reapareció publica y, como era de esperar, salió al cruce contra Martín Guzmán. La economistas aseguró que lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es «letra muerta». Según contó la exlegisladora kirchnerista, que no se va a poder abonar el vencimiento que firmó el ministro de Economía con el organismo prestamista.

La ex diputada, perteneciente al kirchnerismo, se dedicó a analizar la situación económica y política en el país. En su reflexión embistió a Martín Guzmán por el pacto que hizo con el FMI. Cabe recordar que Vallejos fue quien trató de «mequetrefe» y «ocupa» a Alberto Fernández luego de las elecciones legislativas del 2021.

«Todo esto que se firmó con el FMI es letra muerta, como mínimo hay que discutirlo porque no se puede pagar. Por lo menos la regla cambiaria y la política tarifaria no es sostenible», le explicó a C5N. Desde el inicio que a personas de la política kirchnerista, como Fernanda Vallejos, no le gustó la elección de Alberto Fernández como Presidente. Tampoco Guzmán.

Por otro lado se mostró pesimista de cara al futuro económico del país. Según Vallejos no habrá aumento salarial básico justamente por respeto al Fondo Monetario Internacional: «No vamos a recuperar el salario. Por eso fue tan fuerte el debate sobre el acuerdo con el FMI. Las reglas y el paquete de medidas que impone son, esencialmente, inflacionarias y recesivas», argumentó.

«Cuando viene el FMI y te dice que tenés que mantener un tipo de cambio, quiere decir que tenés que estar devaluando permanentemente al compás de la inflación, que es una política que retroalimenta la inflación», agregó la exlegisladora. «Ningún gobierno peronista puede aspirar a menos que alcanzar una distribución equitativa de los frutos de crecimiento entre los trabajadores y los dueños del capital» sentenció.

Con información de www.elintransigente.com