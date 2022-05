El ex diputado K que protagonizó un escándalo erótico en plena sesión irá a juicio oral

Juan Emilio Ameri, ex diputado kirchnerista por la provincia de Salta, irá a juicio tras una investigación que se extendió durante ocho meses por haber protagonizado una escena sexual mientras participaba en una sesión virtual de la Cámara Baja, que por aquel entonces trabajaba de forma remota a raíz de la pandemia de COVID-19.

Así lo dispuso ayer el juez federal de Revisión Alejandro Augusto Castellanos, tras la audiencia de control de acusación en la que se resolvió la apertura del caso a debate al considerar que Ameri cometió el delito de “estorbo del acto funcional”.

Francisco Snopek, fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, ratificó la imputación formalizada en septiembre del año pasado por la justicia federal de la provincia norteña, a raíz de la escena erótica que había protagonizado un año antes cuando participaba virtualmente de una sesión de Diputados. Tras la acusación formal, la defensa del ex legislador planteó su sobreseimiento, pero desde la fiscalía rechazaron el pedido. Para ello, el letrado recordó que “esta no es la etapa oportuna para debatir sobre la existencia o no del dolo, lo cual sí debe suceder durante el juicio”, según informa El Tribuno.

meri quedó en el centro de la polémica luego de haber sido filmado por la cámara de su propia computadora mientras se encontraba realizando un acto erótico con una mujer que estaba sentada sobre su falda, a quien le tocó y besó los senos frente a la mirada de todos los asistentes. En simultáneo, el diputado Carlos Heller hacía uso de la palabra en el marco del debate sobre el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y refinanciación de la deuda de las provincia con la ANSES”.

“Quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri”, dijo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, minutos después de enterarse de la repudiable situación. Además, dispuso la conformación de una comisión que tenga cinco integrantes, elegidos por los diferentes bloques de la Cámara, para que “determine la sanción” que pesaría sobre el legislador.

Horas después de que circularan las imágenes en cuestión, Ameri brindó una entrevista radial en la que justificó sus actos y dijo que quería ver “cómo quedaron las prótesis” que se había puesto su pareja días antes. “La conexión es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó, me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? y le di un beso en la teta, eso es todo”, explicó en aquel entonces durante el reportaje para Radio con Vos.

Frente a la presión de Massa y miembros de distintos sectores políticos, Ameri presentó su renuncia al cargo público un día después del escándalo. “Ante el hecho de público conocimiento me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, expresó Ameri en la carta de renuncia, dirigida al titular del cuerpo legislativo.

Alcira Figueroa, quien asumió la banca de Diputados que dejó vacante Ameri, habló con los medios por aquel entonces y dijo que el escándalo protagonizado por el ex legislador kirchnerista “era predecible”. Y argumentó: “Cuando algunas compañeras expresaron lo que había pasado con él en redes sociales, nosotros como parte del Partido de la Victoria hablamos con nuestras autoridades porque no estábamos de acuerdo que asuma y nos dijeron que no había una denuncia formal, y que no había pruebas contundentes, con lo cual tenía que asumir”, reveló Figueroa sobre el respaldo con el que contaba Ameri.

