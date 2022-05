Alberto Fernández confirmó que irá por la reelección: “Sí, absolutamente”

En medio de la interna del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández confirmó este martes que competirá por la reelección el año que viene y volvió a referirse a la disputa que mantiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner por el rumbo del gobierno. Lo hizo en una entrevista que concedió con un canal de televisión de España, en la embajada argentina en Madrid.

“Señor presidente, ¿se ve usted con fuerzas no solo de terminar su mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023?”, le preguntó el periodista de RTVE José Antonio Guardiola al jefe de Estado argentino: “Sí, absolutamente. Con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie”.

“Entiendo que ha dicho más o menos que sí”, insistió Guardiola, tras lo cual, Alberto Fernández respondió: “Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. Nos mataron mil veces, nos persiguieron, nos desaparecieron, nos derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de qué se trata eso de bajar los brazos”, enfatizó el mandatario.

Durante la entrevista, también se refirió a la interna del Frente de Todos y dio su mirada.

“Tuve una relación de mucho respeto por Cristina. Ha sido dos veces presidenta en Argentina y representa a un espacio del electorado. Ella tiene todo mi respeto. A veces, como le pasa a Pedro (Sánchez), no estamos de acuerdo en algo y se genera un barullo muy grande, más en los medios que en la política. Yo creo que tenemos en común con Pedro ser parte de un espacio progresista de la política”, comparó con su par español.

Además, afirmó: “El peronismo es un progresismo, es el progresismo argentino que tiene sus peculiaridades. Y realmente cuando hacemos ruido y debate es cuando mejores somos. Peron decía que cuando los peronistas parece que nos peleamos, nos estamos reproduciendo y entonces estamos aumentando. En este tiempo me toca gobernar a mí y tengo que tomar decisiones. Y alguna de esas decisiones seguro no conforma a todos”.

“Mi discusión no está por ver quién tiene el poder. Está por ver cómo construimos una Argentina hacia el futuro, una Argentina distinta, que tome del pasado las experiencias, pero que no vuelva al pasado”, agregó y se mostró convencido de que “es lo mismo que quiere Cristina”. “Me preocupa tanto como a ella la distribución del ingreso o el proceso de inflación que estamos viviendo, que los poderosos no sigan adueñándose de la renta mientras millones de argentinos quedan sumidos en la pobreza. A veces no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para llegar a esos objetivos y genera mucho ruido, pero la paciencia y la templanza es un valor y tenemos que aprender a caminar en la diversidad”, definió sobre su relación con la vicepresidenta.

