“No te merecés esto”: la desgarradora reacción de una hija de Cinthia Fernández en mitad de la pelea con Defederico

La disputa mediática y legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico alcanzó niveles de tensión máxima luego de un altercado que se produjo el pasado fin de semana.

Según denunció Cinthia a través de un duro descargo publicado en sus redes sociales, Defederico impidió que sus ella y sus hijas ingresaran en el barrio privado donde vive el ex futbolista.

“Mis hijas llorando en la puerta porque no podían pasar, perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá, la policía destratándome”, escribió Fernández en su cuenta de Instagram.

Este martes, la modelo regresó a la silla que ocupa en Momento D, el programa conducido por Fabián Doman, y contó el calvario que vive a raíz de su conflicto permanente con el papá de Bella, Charis y Francesca.

En ese sentido, la panelista televisiva reveló que tuvo en sus manos una solución judicial al problema: una medida perimetral para que Matías no pueda ver a sus hijas.

“¿Y por qué voy a hacerle esto a ellas? Tengo la solución y me la dio la Justicia, porque considera que todo esto es violento”, planteó la ex precandidata a diputada nacional.

Al mismo tiempo, Cinthia Fernández anticipó que le enviará una carta documento al country donde reside el ex jugador de fútbol debido al maltrato que recibió por parte del personal.

“Llamaron a la policía, mis hijas lloraban porque pensaban que iba a ir presa, no pudieron asistir a la clase, que tuve que ir a pedir por favor que me den un sobreturno y no había más caballos. Les dije ‘por favor, necesito sacarles este momento’ y pagué otra clase. No me importaba nada”, relató,

A propósito de las reacciones de Bella, Charis y Francesca, Cinthia no pudo contener las lágrimas debido al mal momento que vivieron en la entrada del barrio privado.

“Tienen ocho y siete años. Ya entienden todo. Mi hija más chica me dijo ‘vos no te merecés esto’, y yo le decía ‘no importa, no importa, vamos a jugar’. Así todo el tiempo. ¿Por qué? ¡Basta!”, cerró Fernández.

Fuente: la100.cienradios.com