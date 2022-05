Yanina Latorre reveló los motivos de la separación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: “Venían mal”

Este martes en “LAM” (América), Yanina Latorre dio a conocer que la relación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés había llegado oficialmente a su fin tras 9 años juntos. Asimismo, la panelista enumero cuales fueron las problemáticas que desgastaron el vinculo dentro de la pareja.

“Ellos venían mal. Todo empezó cuando vinieron de las vacaciones en Punta del Este. Me dicen que es por diferencias de convivencia. Ellos viven separados en diferentes departamentos, pero últimamente estaban más juntos. Juntar hijos grandes con chicos no fue muy bueno”, comenzó diciendo Yanina.

En Punta del Este empezaron a notar esto. Volvieron y él se fue de viaje con sus hijos más grandes. A ella le molestó que no la invitara porque iban a ver a Mica a México y eso no le gustó. Me dicen que la decisión la tomó Guillermina”, agregó Yanina Latorre.

Sin dudas, pareciera ser que el viaje a México le trajo más de un dolor de cabeza a Marcelo Tinelli. El conductor, quién en sus redes se había mostrado disfrutando del país norteamericano, generó con sus posteos la indignación de los hinchas de San Lorenzo, que atraviesa una seria crisis institucional.

La noche de la dura eliminación por Copa Argentina ante Racing de Córdoba, Tinelli posteó un video suyo disfrutando de una tarde de diversión en el Estadio del Tijuana, club donde juega su yerno, Licha López.

Esto se trasladó al Nuevo Gasómetro, donde los hinchas unánimemente pidieron la renuncia de Marcelo Tinelli como presidente de San Lorenzo, algo que terminó haciendo el pasado 30 de abril.

Pero en cuanto a su separación de Valdés, Yanina Latorre finalizó con lo siguiente: “Guillermina era la más decidida, Marcelo no estaba tan convencido de separarse. Pero ella sí y tiene mucho carácter, ya venían muy mal ellos. No hay terceros en discordia, no lo sé. No estaban separados pero la convivencia estaba rara”, cerró.

Fuente: la100.cienraidos.com