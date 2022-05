Rafael Nadal perdió en Roma y prendió las alarmas de cara a Roland Garros: ”Mi día a día es difícil”

El tenista español Rafael Nadal cayó en tres sets ante el canadiense Denis Shapovalov y quedó eliminado en octavos de final del Masters 1000 de Roma. Sin embargo, más allá de la derrota, lo que preocupó es que el máximo ganador de torneos de Grand Slam volvió a acusar problemas en su pie y llegará limitado a Roland Garros.

Nadal padece una lesión crónica en su pie izquierdo, que es conocida como Síndrome de Müller-Weiss. Esto condicionó mucho su juego, que fue de mayor a menor: en el primer set mostró un gran nivel y se impuso por 6-1. Los problemas físicos le impidieron mantener el ritmo y Shapovalov se impuso en los siguientes dos parciales por 7-5 y 6-2.

“Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antinflamatorios porque si no, no puedo entrenar”, aseguró el número 4 del mundo durante una conferencia de prensa.

“Si no tomo ningún antinflamatorio, voy rengo. Seguiré así hasta que aguante el tema y que mi cabeza diga basta”, continuó. Y agregó: “Yo juego para ser feliz, pero el dolor me quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad”.

Además, puntualizó: “No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión, está ahí y mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no puedo entrenar bien, hoy en la mitad del segundo set me apareció el dolor”.

Rafa Nadal explicó que esto lo condiciona. “Tienes que moverte bien para competir al máximo nivel y no puedo hacerlo del todo. Solo queda luchar, tengo que volver y ahora estoy triste, es un torneo que me gusta mucho y estar fuera es algo que no me gusta. Pero hay que valorarlo todo en lo positivo, hay que aceptarlo y seguir adelante”, dijo.

Nadal reveló que no puede predecir cómo llegará a Roland Garros: “No se lo que pasará mañana, no se lo que pasará en dos semanas”.

“Miremos hacia adelante, mi cabeza sigue preparada para asumir el reto. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones la semana que viene. Solo tengo que conseguir que mis pies me permitan jugar. Tengo confianza, vi cosas positivas”, completó.

Fuente: TN