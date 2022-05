Carlos Heller cuestionó al Gobierno: «Nada funciona con estos niveles de inflación»

El INDEC anunció la inflación del mes de abril. El aumento fue del 6% y el acumulado anual alcanzó el 21.1%. Esas cifras no son alentadoras para el Gobierno nacional, quien hace más de 30 días le inició la «guerra» a la suba de precios pero por ahora no ha tenido buenos resultados. Si a esto lo mezclamos con la interna que hay en el oficialismo, el combo es total y Carlos Heller habló al respecto.

«Es durísimo. No hay nada que pueda funcionar con esos niveles de inflación, la discusión está en por qué pasa. Estamos ante un fenómeno que no responde a lo tradicional», indicó el diputado del Frente de Todos. Con este cuestionamiento volvió a marcar la cancha de su posición dentro del quiebre del partido aunque no responsabilizó al presidente por este aumento.

De hecho, explicó que «no es el tipo de cambio, ni los salarios, ni las tarifas ni la emisión» porque «todas se van recomponiendo». Seguido a esto, detalló en C5N que «los salarios tratan de recomponer y no perder, el tipo de cambio se ajustó en un 30% menos, las tarifas están congeladas y la base monetaria está en los inicios del 2020. Ninguna de las cosas tradicionales sirve para explicar la inflación se da«.

Sin embargo, Carlos Heller encontró dos razones que podrían dar en la tecla sobre la inflación en Argentina. «Las expectativas que si se tira un rumore sobre un cambio de gabinete y por las dudas aumentan los precios o tratan de stockear o importan más. La otra es puja distributiva, quien se queda con más». De hecho, sobre la redistribución también comenzaron a trabajar aunque todavía no conocen sus resultados.

«Si vos tenes que creció el PBI más de un 10 y el consumo también, bajó el desempleo y creció el empleo. El Gobierno puede operar sobre esto pero pasa la relación de fuerzas, para aprobar en el Congreso no necesitas la razón, necesitas la mayoría«, advirtió Heller cuando le preguntaron sobre tratar un nuevo plan económico para el país.

Con información de www.elintransigente.com