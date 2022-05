Florencio Randazzo: “Cristina perdió sintonía con lo que le pasa a la sociedad”

El diputado nacional del Interbloque Federal, Florencio Randazzo, criticó al Gobierno Nacional por sus peleas internas en medio de la escalada inflacionaria y luego de que el INDEC informara que la suba de precios de los últimos 12 meses alcanzó el 58%, siendo su punto más alto en las últimas tres décadas.

“Hay una fórmula presidencial discutiendo cosas absolutamente alejadas de las preocupaciones que tiene el conjunto de la sociedad; es una coalición que discute poder interno por fuera de lo que le preocupa a la gente”, manifestó el ex ministro de Cristina Kirchner, quien citó como ejemplo de los problemas la aceleración de la inflación que “erosiona el poder adquisitivo y no nos permite pensar en el futuro”. “El mundo ha resuelto este tema, ¿cómo puede ser que no lo podamos resolver?, falta decisión política”, agregó elevando el tono y señalando que “nosotros creemos que somos distintos y somos unos estúpidos”.

Consultado por el último discurso y las constantes críticas internas de la vicepresidenta en medio de la crisis que transita el país, Randazzo señaló que al escucharla “parece una dirigente de la oposición”. “Ha perdido sintonía con lo que le está pasando a la sociedad, no se hace cargo”, apuntó contra Cristina Kirchner.

El legislador nacional reclamó a Alberto Fernández y a la vicepresidente que “tomen conciencia que estamos cada vez peor”. Randazzo apuntó también como responsables de la situación del país a Juntos por el Cambio al señalar que “las dos coaliciones discuten estupideces”.

“Nos preocupa Milei, pero él es reflejo de 40 años de fracaso de la política, de políticos hablando pelotudeces y la gente viviendo cada vez peor. Recuperamos la democracia, no es poco, pero fuimos para atrás. Hoy la educación y la salud son peores, no tenemos trabajo y la economía no crece”, enfatizó graficando un panorama desolador de la Argentina.

“El Gobierno no tiene proyectos, no está claro a dónde va ni cuál debería ser el rol del Estado”, continuó sus críticas. En diálogo con A24 pidió “ir a una elección el próximo año con una alternativa para que la gente pueda votar otra cosa”.

Más temprano, y a través de sus redes sociales, el integrante del Interbloque Federal cuestionó al Presidente por su rechazo a la aprobación del sistema de Boleta Única Papel.

Randazzo es uno de los principales impulsores de llevar al recinto la discusión. Si bien reconoció que el régimen vigente es “fiable”, subrayó los beneficios que traería la modificación del sistema de votación. “¿Por qué cambiar? Porque en Argentina el sistema es fiable, pero con la #BoletaUnica se avanza en tecnología, transparencia y agilidad, se terminan los sinvergüenzas que roban boletas y el Estado se ahorra miles de millones de pesos en imprimirlas“, sostuvo desde su cuenta oficial de Twitter. “¿Le parece poco? A nosotros no”, remarcó.

En otras oportunidades, ya se había pronunciado a favor de implementar cambios y modernizar el sistema electoral. “Debemos tratar el proyecto de Boleta Única, es inentendible que estemos así, solamente 16 países del mundo votan como nosotros. El año pasado se gastaron 3 mil millones de pesos en impresión de boletas”, afirmó el ex ministro del Interior en una de sus declaraciones.

La implementación de la boleta única comenzó formalmente este miércoles en la Cámara de Diputados, luego de haber sido impulsada por la oposición. En ese marco, el Frente de Todos planteó su rechazo y Juntos por el Cambio marcó la necesidad de que el sistema democrático y electoral evolucione con un cambio en la forma de votación. Sin embargo, desde Europa, Alberto Fernández descartó esta reforma para las elecciones de 2023.

