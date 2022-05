Pichetto se lanzó a competir por la presidencia y se sienta en la mesa de Juntos por el Cambio con partido propio

La carrera dentro de Juntos por el Cambio rumbo a la Casa Rosada sumó un nuevo competidor. Miguel Ángel Pichetto, la cara del peronismo dentro de la coalición opositora, decidió no esperar más y se lanzó como precandidato a Presidente de la Nación.

En un acto en Parque Norte, en donde no estuvo presente la liturgia peronista pero sí varios nombres y rostros que formaron parte de gobiernos del PJ -incluido un ex presidente- el titular de la Auditoría General de la Nación anunció que ahora su presencia en Juntos por el Cambio no es solo su imagen sino la de un espacio político y que ese espacio tiene un candidato a disputar las PASO para las presidenciables “dentro de Juntos por el Cambio”.

La presentación del partido Encuentro Republicano Federal y de Pichetto como su candidato se hizo en Parque Norte, en donde compartieron escenario el ex presidente Ramón Puerta, el senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero y la diputada nacional por Misiones Florencia Klipauka.

Abajo del escenario había una buena cantidad de referentes del peronismo que, en su mayoría, estuvieron ligados a la administración de Carlos Menem. Así, por ejemplo, acompañaron el lanzamiento Jorge Yoma, Diego Guelar, Andrés Cisneros, Miguel Ángel Toma, Susana Decibe, Armando Cavalieri, Danta Camaño y los ex gobernadores patagónicos Horacio Massaccesi y Jorge Sobisch. También estuvieron el ex vice gobernador Eduardo Arnold, Eduardo Mondino, Alberto Rúa, Adrian Menem, Archivaldo Lanusse, Jorge Telerman, Claudia Rucci, Florencia Arietto, Yamil Santoro y Joaquin de la Torre, entre otros.

A la hora de pararse frente a un salón colmado, Pichetto fue recorriendo los diferentes tópicos que suele tocar el ex candidato a vicepresidente de Macri cada vez que habla en público. Pero, esta vez, lo fue armando como si fuera un plan de gobierno y con un objetivo que fue repitiendo en varias oportunidades: siempre adentro de Juntos por el Cambio y con intención de ser la puerta de entrada de peronistas desencantados con el albertismo y el kirchnerismo.

“Esto no es una aventura personal, nosotros estamos acá para canalizar las ansiedades de hombre y mujeres del peronismo que están decepcionado. Asumo el desafío -de la candidatura- y es la manera de ampliar la base de la coalición, vamos a participar de las primarias en agosto y aspiro a construir un liderazgo de contenidos y de propuestas”, dijo Pichetto y arrancó los primeros aplausos.

El ex candidato a vice de Macri dijo que tiene una “visión del país que nos merecemos” y que ese país es uno “con un capitalismo moderno e inteligente”. “Nadie viene a invertir a un país si la propiedad privada es un derecho secundaria. Hay que entender que capitalismo es una gran palabra, una buena palabra. Los países que crecen y se desarrollan son capitalistas”, señaló.

Luego de hacer referencia al “pobrismo” y a que la educación pública “gratuita y de calidad” son esenciales, avanzó sobre el trabajo. “Es imprescindible modernizar las normas de trabajo de cara a los jóvenes que tienen que entrar al mercado laboral. Vamos a tener que hacer esfuerzos con los empresarios y los trabajadores para que lo entiendan”.

“Hoy la Argentina es el país del revés. El 1 de mayo -el Día del Trabajador- la Plaza de Mayo estaba llena de gente que no trabaja y que recibe un plan”, agregó.

Pichetto, que cuando habló de la política internacional dijo que hubo “dos líderes importantes que fueron Carlos Menem y Mauricio Macri”, sentenció: “Hoy es el peor escenario de la política exterior, somos amigos de los peores dictadores. ¿Quieren convocar a Venezuela y Nicaragua? que primero sean una democracia. Cuba está en la Argentina desde la década del 60, basta de Cuba, somos capitales y estamos en occidente”.

Una nueva silla en la mesa

“Juntos por el Cambio es el instrumento que puede dar certidumbre. Si ganamos la elección del 2023 y ganamos la parlamentaria en la primera vuelta, vamos a tener la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Vamos argentina, vamos que podemos” cerró su discurso Pichetto.

El ex senador sabe que hoy su situación dentro de Juntos por el Cambio se modificó. Lo que presentó no fue solo su candidatura, sino su partido. “Ahora me siento en la Mesa Nacional como partido dentro de Juntos, con una construcción electoral”, le dijo a Infobae.

Es que el Peronismo Republicano ahora tiene personería y está con representantes en varias provincias, propios o vía acuerdos con los diferentes partidos locales.

En ese esquema es donde Ramón Puerta, el sindicalismo y figuras del peronismo que hoy no están en primera fila pero que tienen ascendencia en sus provincias,.

En el caso del Senador Nacional Juan Carlos Romero, su presencia no solamente nutre el armado del Peronismo Republicano Federal, ya que es el único de los dirigentes presentes que ostenta una banca en la Cámara Alta, sino que además genera gran incertidumbre en su provincia.

En Salta, el Gobernador Gustavo Sáenz intenta avanzar en la eliminación de las P.A.S.O. provinciales y aún no concreta su acuerdo con el Senador ni con su hija, la actual intendenta de la capital, para armar un frente provincial para las elecciones que se harían en mayo. Al marcar Romero fuertemente su postura dentro de Juntos por el Cambio, inquieta a Sáenz y pone en juego un posible paso de su hija a Juntos por el Cambio.

