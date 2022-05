Javier Milei: “Hay un cambio de época en el país"

El diputado nacional y líder del movimiento libertario Javier Milei (La Libertad Avanza) aseguró que la Argentina atraviesa un cambio de época, ratificó su intención de competir por la Presidencia el año que viene y detalló las ideas que tiene para un futuro gobierno. Sorprendió con el anuncio de que no eliminaría planes sociales ni echaría empleados públicos, pero ratificó su intención de cerrar el Banco Central y varios ministerios.

En una extensa entrevista en el stand de Infobae Leamos en la Feria del Libro, que tuvo una amplia convocatoria entre el público que visitaba la noche del viernes la muestra cultural, el economista reiteró sus cuestionamientos a la “casta política” y confirmó que avanza en la conformación de equipos de gobierno para aplicar un ambicioso plan de reformas.

Habló de dolarización, de su rechazo al “marxismo cultural” y su crítica mirada sobre el feminismo. “La gente quiere vivir del fruto de su trabajo. La gente no quiere más ser esclavo de los políticos. Se dieron cuenta que este modelo a lo único que lleva es a la esclavitud, entonces se quieren liberar de los políticos opresores, de los políticos chorros”, desafió Milei.

Cuando pensamos la convocatoria a este espacio, retomamos una frase que dijiste en un reportaje sobre que el país atraviesa un cambio de época. ¿A qué te referís con esa idea?

Los cambios de épocas son cambios estructurales, hay un salto, una discontinuidad, algo que se rompe. La hipótesis que tengo es que estamos ante un cambio de época. Muchos analistas tienen una interpretación de que los liberales somos una muestra de bronca, de hartazgo o de rechazo al sistema, lo que me preguntaría es si el sistema está funcionando bien. Se menosprecia la tarea de lo que estamos haciendo porque en el modelo del círculo rojo todo funciona bien y aparece un error que se llama Milei. Dentro de la lógica del sistema del círculo rojo, Milei es un loquito, ruido blanco, y creen que va a desaparecer o no va a pasar nada. Pero llegamos al Congreso, tenemos convocatorias impresionantes en las provincias, el rating cuando participamos vuela, quiere decir que no es un loquito o una loquita.

¿Y si no es un loquito qué sos o qué representás?

Somos un elemento que cuestiona y que pone en crisis al sistema. Para la casta, que no sólo son políticos, son los empresaurios -los empresarios prebendarios- son los sindicalistas corruptos, dirigentes y algunos periodistas, es todo un sistema, una casta que hunde al país. Argentina tuvo 17 crisis, 15 de origen fiscal y transcurrió durante el siglo XX la mitad del tiempo en recesión. La contracara es que tenemos entre 40 a 50 por ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas tenemos 5 millones de argentinos a los que no les alcanza para morfar.

Ahora es un fenómeno que irrumpió con mucho vértigo en menos de dos años

Si mirás con atención, encontrás un montón de indicadores de que estamos en un cambio de época pero no de ahora. Tuvimos como país un cambio frustrado, después de que en 2000 y 2001 se salió de una crisis por izquierda. Pasaron 15 años de esa frustración, después vino Macri y también fracasó. Por eso veo que ahora hay un nuevo despertar liberal. Porque en los países más libres tenés entre 25 a 50 veces menos cantidad de pobres. El negocio es abrazar el modelo liberal porque donde se meten las ideas de la libertad hay prosperidad. La pregunta es por qué no lo hacemos.

Acá se juntó mucha gente para escucharte, ¿por qué creés que pasa eso y, sobre todo, por qué te siguen tantos jóvenes?

Es que hablo de cosas que la gente dice “esto me está pasando a mí”. Escuchás a los políticos de la casta y te dicen: está todo bien, hay acá un pequeño ruidito... ¡Qué pequeño ruidito! El 10 por ciento de los argentinos no morfan ¿Qué ruido? 50 por ciento de pobres ¿Qué ruidito? Es un despiole esto. Los liberales conectamos con la gente porque la gente se da cuenta que las ideas son buenas. Algunos creen que el liberalismo es para una elite, cuando en realidad apareció para liberar a la gente de la opresión de los monarcas.

Y específicamente entre los jóvenes ¿Cuál es la clave para sintonizar con ellos?

Es cierto que arrasamos en los primeros dos cuartos (etarios). ¿Por qué los jóvenes reaccionaron a nuestro mensaje? Porque son naturalmente rebeldes ante el status quo que recita ideas de izquierda. Ante esto, ¿la reacción naturalmente cuál es? La liberal. En otra época estaba en La Cámpora o la izquierda. Creo también los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cabeza de la educación pública y son más proclives al uso de las redes, donde van los chicos, buscan y encuentras sus respuestas y con esas respuestas desafían. Los jóvenes no se comen ese verso.

Además, cuando nos encerraron con la plandemia -repito: plandemia- la gente revalorizó la libertad, pero la verdad que el trabajo que han hechos los jóvenes fue terrible. Ellos fueron un elemento de propagación en las familias. Hicieron un trabajo de evangelización enorme, con tanta fuerza para que avance el liberalismo. Ocurrió con el trabajo de cada uno de los jóvenes en sus casas. Fueron llevando a su casas y pidieron: Miralo a Milei, miralo a Milei. Esto es lo que consolida y explica que este es un cambio de época.

¿Y entonces cuál es la época que viene?

Esta nueva época tiene que contemplar que volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Con la Constitución de 1853 de Alberdi y Gorostiaga, que se pone en funcionamiento en 1860, Argentina era un país de bárbaros. Argentina crecía a un nivel más alto que las tasas chinas. Crecía más proporcionalmente y se deba en un contexto en que al país le entraba un montón de gente. Con ese sistema Argentina llega a ser potencia, al punto que le disputaba el liderazgo a Estados Unidos. Eso ocurrió con un orden liberal que tenemos que recuperar.

Inflación

“Los políticos nos roban con la política monetaria. Cuando ustedes tienen inflación es lo mismo que le estén metiendo la mano en el bolsillo, es un impuesto, pero nadie se lo dijo”, aseguró el diputado nacional por La Libertad Avanza.

Hablás de inflación y recuerdo que el jueves veía una encuesta que identificó que a más inflación más crecimiento de Milei

Por suerte, el 50% de los argentinos creen que el que puede arreglar el problema de la inflación en Argentina soy yo.. ¿y saben qué? Ese 50% tienen razón.

Es casi tautológico: la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si ustedes eliminan la moneda, no está más el peso, no hay más inflación, es tautológico... El problema que me enfrento es que yo tengo que discutir tautologías. Algunos ponen cara de inteligente y me dicen, “la inflación es multicausal”. Entonces demostrame que hay inflación en el trueque. Y no hay, Entonces no es multicausal. Es un problema monetario, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que emerge de un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Esto puede ser porque subió la oferta, cayó la demanda o las dos cosas.

¿Es el costo de la casta para vos?

El modelo de la casta establece que donde hay una necesidad hay un derecho, pero los derechos los tenés que pagar, sobre recursos que son finitos y hay un conflicto. En la economía, que es una vía pacífica, esto se resuelve con el sistema de precios, pero en la política esto se resuelve por la vía violenta, que es el Estado y los impuestos.

Equipo de gobierno

Uno de los misterios es el equipo de colaboradores con los que estás armando un plan de gobierno.

Vivo todo el día bajo operaciones. Si empiezo a mostros los nombres de los ministros les van a arruinar la vida y yo necesito que trabajen tranquilos.

¿Qué nos podés decir del Ministerio de Economía?

Hay 13 cabezas que están trabajando, Son 13 es un buen número. Otros dicen que tienen equipo económico y son dos. No los voy a mostrar porque los van a volver locos. Pero no es el único, también en Acción Social es inmenso el trabajo que estamos haciendo, igual que en infraestructura.

¿Si llegás a ser presidente vas a sacar los planes sociales?

No vamos a sacar planes sociales ni vamos a echar empleados públicos, porque cuando vos termines con las reformas de primera generación vas a poder encarar las reformas de segunda generación con otra situación. Con tanto crecimiento económico, vas a poder reformar el sistema previsional sin que se pierdan derechos, porque con mayores salarios, crecimiento y población económicamente activa, se te resuelve el problema hacia adelante sin vulnerar derechos.

No van a echar empleados públicos y entonces ¿cómo van a achicar el Estado?

La idea es que te vas con retiro voluntario del Estado, te vas con laburo y con indemnización. Con respecto a los planes sociales, la idea es rediseñarlos con formato liberal, para permitir que la gente se pueda reinsertar en el mercado de trabajo, con educación y reincorporación al mundo del empleo. En esa lógica van a ir dejando ellos mismos los planes.

Esta semana hubo una marcha multitudinaria de piqueteros que reclamaban planes sociales y alimentos y uno de los manifestantes dijo que te votaría a vos. ¿Por qué creés que pasa eso?

La gente quiere vivir del fruto de su trabajo. La gente no quiere más ser esclavo de los políticos. Se dieron cuenta que este modelo a lo único que lleva es a la esclavitud, entonces se quieren liberar de los políticos opresores, quieren poder vivir del fruto de su trabajo. No hay que caer en esa trampa nefasta que acusan a los beneficiarios de los planes sociales de planeros o cosas por el estilo, porque son víctimas. Cuando hagas la reforma no vas contra la víctima, tenés que ir contra el victimario que son los políticos chorros, la casta política. La gente de a poco va despertando y se da cuenta de que la solución no es, si vos querés estar mejor, ir a robarle a aquel. No. Es laburar y ya se dieron cuenta que el elemento que los oprime es el Estado. De a poco se despiertan...

Impuestos y otras reformas

“Tenemos una propuesta para que Argentina vuelva a crecer. Los países que vienen de atrás pueden crecer más y alcanzar a los desarrollados. Según nuestros cálculos, un país como Argentina puede tardar 35 años en volver a ser una potencia. ¿La idea cuál es?: bajar el gasto público, ir a un sistema de 10 impuestos. Hay que ir a retenciones cero y analizar Ganancias, porque como impuesto es una perversión.

Un tipo que es un héroe, porque genera riqueza, producción y un mejor nivel de vida, lo castigás. Los impuestos grandes hay que dejarlos, pero otros no, como Ingresos Brutos que también hay que eliminarlos y dejarlos incluidos en el IVA”

Los gobernadores que te escuchen proponer Ingresos Brutos no van a estar muy contentos.

No. Pero esto se tendría que hacer con una reforma de la coparticipación federal. Ahí hay una llave legal que tenemos para poder avanzar en eso... Hay que impulsar una reforma laboral para atender a los 7 millones de trabajadores informales que tiene la economía. Son 7 millones sobre 12: eso es una flexibilización de hecho. Los sindicalistas lo están viviendo y saben que la izquierda les está comiendo las bases. Hay que encarar las regulaciones laborales: flexibilizar o eliminar los convenios, cambiar el sistema de obras sociales, reemplazar las indemnizaciones por seguros de desempleo, cambiar las leyes de asociaciones profesionales. Todas las leyes fascistas...

¿Fascistas?

Sí, fascistas. Son todas regulaciones del fascismo italiano. Aquellos países que tienen sistemas más flexibles tienen menos desempleo, por eso digo de ir a un sistema con seguro de desempleo, para que los trabajadores sigan teniendo ingresos, en vez de una indemnización que compromete el funcionamiento y la supervivencia de la empresa.

Si eliminás indemnizaciones, convenios colectivos, lo que veo son paros, movilizaciones, piquetes...

No creas. Esto se va a poder hacer, los sindicalistas saben que hay que hacer un cambio, que esto no da para más. Hay que hacer una reforma del Estado, una flexibilización del mundo del trabajo y así vas a generar una expansión y un crecimiento que te va a permitir abrir la economía y garantizarte un crecimiento de 15 años, con más productividad, con mayores salarios, con gente que va a querer trabajar y una economía que va a ser intensiva en trabajo.

El otro gran tema es el cierre del Banco Central.

El planteo es una reforma monetaria para no tener más inflación. Se va a terminar eliminando el peso para que los argentinos puedan elegir libremente su moneda, sea yenes, yuanes, euros o dólares. Sabemos que los argentinos ya eligieron hace muchos años y que la moneda preferida es el dólar. Si aceptamos que la inflación es una estafa, un robo, ya superamos que el primer problema es de índole moral, después está en cómo se hace el cambio. Por eso planteo cerrar el Banco Central. El objetivo es pensar en una economía dolarizada, como Ecuador y Panamá. Hay que pensar afuera de la caja, porque la casta quiere que pienses adentro de la caja.

¿Es cierto que vas a cerrar también el Ministerio de la Mujer y Diversidades?

Lo cierro. En mi gobierno no va a haber lugar para el marxismo cultural.

Y el INADI

El INADI se usa para perseguir a los que piensan distinto. Repito: en mi gobierno no va a haber lugar para marxismo cultural...

¿A qué te referís con marxismo cultural?

Cuando la izquierda es derrotada en 1989 -porque el Muro de Berlín no se cayó en el 89, sino en 1961, cuando fracasó el marxismo y tuvieron que armar un muro- ¿cómo se reconstituye el marxismo? Se pasa de la lucha de clases a la lucha con los que son distintos. Te inventan una pelea entre hombres y mujeres, blancos y gente de color y en supuestas defensas de minorías. Pero es el liberalismo el que mejor expresa la defensa de la minoría más específica, más concreta, que es el individuo.

¿Cuando decís te inventan una pelea entre hombres y mujeres te referís al feminismo?

A ver ¿cuál fue el gran logro del liberalismo? la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, de todos.

Pero en el país no hay mucha feminista liberal...

Una cosa es cuando hablás del feminismo, que es una causa que levantó y abraza el liberalismo, y otra cosa es cuando vos vas por otra cosa, que es el hembrismo...

¿Qué sería el hembrismo?

La destrucción del macho. A vos te parece que por ser hombre, rubio y de ojos celeste tengo que pedir perdón por tener pene? Ese es el planteo del hembrismo...

También tenés una posición en contra del aborto.

El aborto va en contra de la vida y en contra del liberalismo, que sostiene la defensa del derecho a la vida. El aborto va contra la vida, directamente. Hay una justificación biológica, porque la vida es un continuo, si algo genera una discontinuidad de tu vida, estás muerto. Esa continuidad tiene dos momentos distintos que es la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato.

