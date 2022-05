Santiago Cafiero apoyó la reelección de Alberto Fernández: «No sé si le irrita a Cristina»

Santiago Cafiero apoyó la futura reelección de Alberto Fernández aunque dijo que «dependerá si se empiezan a lograr las cosas». El Canciller y funcionario muy allegado al Presidente se expresó sobre el futuro del jefe de Estado después de su primer mandato. Al mismo tiempo confesó que no se lo comunicó a Cristina Kirchner y no sabe si le «irrita» ir por otros cuatro años.

Alberto Fernández junto a su comitiva regresaron al país luego de su gira por Europa. Allí el Presidente estuvo por España, Alemania y Francia. Se reunió con los máximos líderes de cada nación. Al mismo tiempo aprovechó para brindar entrevistas. En una de ellas confesó que tiene la idea de postularse para la reelección en 2023.

Respecto a esta frase, el Canciller, Santiago Cafiero opinó: «Necesitamos continuar recuperando la economía, el empleo, ser más eficientes con la política distributiva. Si esas cosas se empiezan a lograr o se logran tener cimientos más firmes y ser sostenidos en el tiempo, ahí se inscriben las posibilidades del Presidente y la voluntad de él siempre va a estar«.

«A mí claramente me gustaría«, confesó según NA. Al ser uno de los funcionarios más predilectos del Presidente, conoce muy de cerca lo que le sucede y sus pensamientos. Ante la posible candidatura para ocupar el cargo durante cuatro años más, Cafiero aseguró que esa idea no fue consensuada con Cristina Kirchner. «No sé si le irrita, Alberto no lo habló con ella«, comentó.

También acotó respecto a la interna que hay dentro del Gobierno y las acusaciones que llegan por parte del kirchnerismo. «Claramente hay compañeros que no están de acuerdo con la velocidad que el programa económico está teniendo; incluso, hay algunos que no están de acuerdo en casi nada de ese programa económico«, concluyó Cafiero.

