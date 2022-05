Carlos Melconian: “Se puede bajar la inflación si hay programa pero no lo hay”

La inflación interanual registró su punto más alto en los últimos 30 años y la cifra generó un alerta en distintos ámbitos. El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian se mostró crítico a la situación y remarcó que si bien los índices se pueden mejorar, es necesario contar con un programa. Sin embargo, planteó que el Gobierno Nacional no cuenta con el mismo y por ende, la suba de precios “bajar no van a bajar”.

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la inflación de abril fue del 6%, de manera que la suba de precios llegó al 58% en los últimos doce meses. Al analizar el contexto actual y la postura del Gobierno Nacional, Melconian consideró que “el tema de la inflación amortiguarla o aguantarla es una respuesta para ver si uno vuelve a la berretalancia en la que estaba”.

Para el ex presidente del Banco Nación, la Argentina tuvo en el pasado una “notable relevancia y la perdió”, indicó en diálogo con TN. Si bien pueden presentarse diversos factores, consideró que se trata de un tema dirigencial y cómo se organizan dado que “bajar siempre se puede bajar la inflación si hay programa pero no lo hay”. Sin embargo, no es lo que ocurre en el país dado que “la primera pregunta es si en este contexto político, económico e internacional va a haber programa, y la respuesta es no”.

Ante el panorama actual del país, Melconian sostuvo que la máxima aspiración es que la inflación regrese a 3 puntos pero “pasan los meses y ahora, es bajar. Pero bajar no va a bajar”. En ese marco, se mostró crítico contra el ministro de Economía Martín Guzmán dado que “toca el timbre en todos los lugares donde hay empresarios para ir a recitar un mensaje que no sé cuál es”.

Si bien durante el gobierno de Mauricio Macri se registró un aumento en los índices inflacionarios, Melconian sostuvo que se trata de una problemática histórica. “Si excluís el ‘89 y el ‘90, en 80 años de historia el promedio da 67 anual. Y si buscas un dígito genuino no heredado fue la década del 90 porque a principios del 2000 se heredó”. Frente a los datos históricos, remarcó que la inflación “es recurrente no de las últimas dos administraciones sino de la historia argentina”.

En los últimos meses se adjudicó la suba de precios a la guerra de Rusia y Ucrania pero el expresidente del Banco Nación destacó que haya sido el único factor. De hecho, remarcó que el conflicto bélico no “gatilló la inflación. La inflación mundial gatillada da 8 anual, Brasil gatillado da 10, Uruguay da 9″. Por eso, planteó que “más que las últimas dos administraciones, tiene 70 años y La inflación tiene solución como es tener un programa”.

Frente al incremento de precios y la incidencia social, Melconian planteó que dicho malestar generó que la gente castigue a la política por medio del voto. En tal sentido, cuestionó el discurso vinculado a la mejora salarial dado que “nunca ganan”, remarcó. A “la gente hay que decirle que cuando la inflación tiene estos valores, los salarios nunca ganan. Ganar es la sostenida en el tiempo, no salir y que el mes que viene circunstancialmente viene el aumento y ese mes ganó y se están recuperando”.

Para el expresidente de Banco Nación, la gente ya no cree en los discursos vinculados a los aumentos salariales dado que no se condicen con la creciente inflación y las condiciones laborales. De hecho, alertó que “Argentina tiene 7 millones de informales. Primero hay que formalizar, tratar de convencer al empleador y empleado porque tienen que pasar de la informalidad a la formalidad”.

