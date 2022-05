CRAR sigue sumando victorias

CRAR no pudo desplegar su mejor juego, sin embargo, ayer sacó adelante un partido complejo y sumó así una nueva victoria en casa, donde se mantiene invicto. Fue 20-11 frente a La Salle, por la séptima y última fecha de la primera ronda del Torneo Regional del Litoral 2022.

El Verde apoyó dos tries, uno en cada tiempo, por intermedio de Leonardo Sabellotti y José Francone. Las conversiones fueron ejecutadas y convertidas por Pablo Villar, quien también aportó dos penales.

El XV inicial que presentó CRAR tuvo a: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Jonatan Viotti; 4 Mariano Ferrero (cap.) y 5 Juan Cruz Karlen; 6 Gastón Kerstens, 7 Ignacio Sapino y 8 Manuel Mandrille; 9 Esteban Appo y 10 Pablo Villar; 11 Jerónimo Ribero, 12 José Francone, 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; y 15 Santiago Kerstens.

Ingresaron: 60m Gabriel Morales x Viotti, 61m Gian Allasino x Karlen, 66m Bernardo Mateo Villar x Brown, 69m Juan Manuel Imvinkelried x G. Kerstens, 75m Carlos Laorden x Rocchi

Con mitad certamen de Segunda División disputado, y con el ascenso como principal objetivo, el elenco dirigido por Enrique López Durando suma 19 puntos, fruto de cuatro triunfos y un empate. Todas las victorias las logró en Rafaela, lo que habla de la fortaleza que logró de local. Entre los puntos a mejorar, al Verde le cuesta más de la cuenta apoyar en el ingoal rival, de hecho sólo en una ocasión sumó el punto bonus ofensivo (fecha 4 vs Los Caranchos donde goleó 43-25).

La de ayer fue una tarde redonda para el Plantel Superior de CRAR ya que por primera vez ganaron sus tres equipos. Victoria en Primera y también en Reserva (25-12) y Pre-Reserva (40-33).

LOS OTROS RESULTADOS

Tilcara de Paraná 25 vs Logaritmo 35, Jockey Club Venado Tuerto 25 vs Alma Juniors 18, Los Caranchos 38 vs Universitario de Santa Fe 6.

LAS POSICIONES

Jockey Club Venado Tuerto 30, puntos; Logaritmo 25; Los Caranchos 25; CRAR 19; Tilcara 11; Alma Juniors 11; Universitario SF 9; La Salle 8

LA PRÓXIMA FECHA (28/05)

CRAR vs Logaritmo, Tilcara vs Alma Jrs., Jockey Club VT vs Universitario SF, La Salle vs Los Caranchos.

