Del primer penal que puso a Tigre en la final, a la Facultad: el curioso domingo de Pablo Magnín

Pablo Magnín vivió un domingo de locos. O de demasiado cuerdos. Es que el delantero de 32 años, figura clave del ascenso de Tigre a Primera y autor del primer penal de la definición ante Argentinos que puso al “Matador” en la final de la Copa de la Liga Profesional ante Boca, tuvo que irse del estadio de Huracán lo más rápido que pudo frente al tiempo que se le agotaba para la entrega de un trabajo para la carrera de Filosofía que cursa a distancia en La Plata.

De la cancha a la Facultad

“Después del partido con Argentinos llegué a casa, estaba mi pareja y comimos, hicimos un rompecabezas, y tenía que terminar un trabajo de Lógica que empecé en casa, lo seguí en la concentración y lo entregué cuando volví del partido, justo sobre la hora porque tenía hasta las 12″, contó en una entrevista que brindó a la radio Urbana Play.

El primer penal de una definición: ¿demasiada presión o responsabilidad para unos pocos?

“Me gusta patear, me gusta esa responsabilidad y me hago cargo. No es la primera vez, ya en Copa Argentina tuvimos dos definiciones y también fui el primero en patear”.

La vida sin redes sociales

“Lo primero que logré es sacarle un montón de tiempo al uso del celular y después estoy relajado, tranquilo, no pienso en lo que ponen, en la foto, en el título... Eso no me interesa más y estoy re contra bien así”.

Su pensador predilecto

“Empecé este año la licenciatura en La Plata. Ahora estamos con los presocráticos, con Parménides, Heráclito, Platón, Aristóteles... una infinidad de autores, con el que me identifico muchísimo que no llegó a ser filósofo sino antropólogo es con Carlos Castaneda, es el que más me gusta, el que más me interesó, me devoré los libros porque son muy interesantes”.

Cómo llegó a la Filosofía

“Nace de la duda, de la incertidumbre. Yo veía que en el ambiente donde estoy ahora hay muchos paradigmas, muchas cosas que parece que hay que aceptarlas así porque si no, no vas a lograr cierto éxito y yo todo el tiempo me preguntaba por qué tenía que ser así, por qué me tenia que vestir así, por qué declarar de esta manera, por que te dicen comprate la casa, comprate el auto, hace esto, lo otro, entonces empecé a leer, empecé a descubrir todo lo lindo que hay para conocer y estoy leyendo mucho, leer demasiado tampoco te asegura una sabiduría porque sabio es quien se conoce por dentro”.

Estudiar, un cable a tierra en el vertiginoso mundo del fútbol

“El fútbol me encanta, lo amo, amo ser profesional, me encanta ser profesional, cuidarme con las comidas, con los descansos. Lo otro lo hago por un hobbie que empecé leyendo, me entusiasmé y me decidí por estudiar y lo uso como un cable a tierra. El ambiente del fútbol te vuelve muy loco, muy ansioso, es una vorágine muy efímera, entonces cuando hay cosas que no me gusta tato me abstraigo de esas cosas y hago lo que me gusta”.

Los paradigmas del fútbol

“Todos tiene el mismo tatuaje, el mismo corte de pelo, hablan de lo mismo. Eso pasa porque cuando llegás a un plantel profesional, uno mira siempre a los referentes, a los más grandes, y es lo que dicen que hay que hacer. Entonces cuando los chicos no conocen el paño, los siguen creyendo que está bien y no sé si está bien o está mal: a mí no me gusta”.

Los pocos amigos que da el fútbol

“Coseché muy pocas amistades genuinas en el fútbol, pero son reales, son puras. En el día a día comparto con todos los chicos y en Tigre se da que formamos un grupo humano súper bueno, súper sano y unido, entonces te dan ganas de ir a entrenar”.

Fútbol sobreanalizado

“Por ahí te preguntan: ¿por qué ganaron? Bueno, porque hicimos más goles que el otro. En el fútbol de hoy hay un sobreanálisis del juego y los partidos a veces se definen por detalles, por milímetros, por cómo agarraste la pelota, hoy entrenamos con GPS y de repente Viene el profe y te dice: ¿qué pasa que no estás corriendo? Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, trato de no darle tanta dimensión porque tanto análisis te vuelve loco”.

Cómo se ve el mundo fútbol desde el banco de suplentes

“El domingo yo fui al banco, veía que había 70 mil personas mirando y fanatizadas, pero yo miraba la cancha y pensaba que es verdad lo que dice la gente: son, somos (aclaró), tipos corriendo detrás de una pelota. Al final no es mucho más que eso”.



Fuente: TN