La explosiva pelea entre el Cholo Simeone y Carolina Baldini terminó filtrando detalles de su separación: “Le fue infiel”

Carolina Baldini estuvo fuera del radar de los medios de comunicación por casi diez años, aunque le bastó menos de una semana para reaparecer y causar una verdadera polémica. La ex pareja del Cholo Simeone estuvo en LAM para recordar su trayectoria por grandes programas como ShowMatch y contó algunos detalles de su presente.

Mientras rememoraba algunos proyectos en los que fue partícipe, Carolina Baldini mencionó que el haber participado del Bailando fue una de las pocas decisiones de las sigue arrepintiéndose. “Yo me estaba separando y retomé mi carrera de modelo. Me llamaron para el Bailando y dije ‘bueno, me encanta bailar’. Cuando vi todas las peleas y la exposición, no lo soporté”, comentó.

El panel de LAM también le consultó sobre su situación sentimental. “Hace un año que estoy solera. Me encantaría estar en pareja, pero hijos no quiero más”, aseguró Carolina Baldini. El problema comenzó a gestarse cuando la bailarina decidió contar cómo vivió ese momento de su relación. “Yo tomé la decisión de separarme del Cholo”, respondió, ante la insistencia de las panelistas.

“Me dijo: ‘Che, me voy a casar’”, comenzó. Carolina Baldini contó que habían terminado en muy buenos términos, por lo que decidió firmar los papeles del divorcio para darle la oportunidad a su ex pareja de formar una familia con otra persona.

A los pocos días de estas declaraciones, Diego Simeone le envió una carta documento a Carolina Baldini, de quien se separó en 2014. La relación duró 20 años y tuvieron tres hijos juntos, pero poco se sabía sobre los motivos de la separación de la pareja hasta que brindó la entrevista para Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Al parecer, el Cholo Simeone estaba mirando el programa cuando su ex contó cómo finalizó su historia de amor y tomó una drástica decisión por violar códigos acordados entre la familia. “Carolina recibió una carta de documento del Cholo. Dicen: ‘No hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes en la familia y él no tiene más paciencia’. Esto pasa hoy dentro de la casa del Cholo”, explicó Claudia Varela.

“Esto es lo que está pasando hoy, dentro de la casa del Cholo Simeone, después de que Carolina Baldini se sentara en LAM a hablar de la relación como que hubieran terminado en buenos términos, como que ella rompió la relación, y eso no gustó nada. Lo que dicen es ‘si te vas a sentar a hablar, hablá de vos y no tergiverses la situación’”, agregó.

Y continuó: “Básicamente, lo que a él le molestó fue que la pareja no se rompió porque sí o porque ella no quiso más, sino por una infidelidad de Carolina Baldini. Infidelidad que, incluso, se hizo pública con una revista donde llaman al tercero en discordia como He-Man”.

“Esto fue una bomba en la familia, pero el Cholo la perdonó, ellos vuelven a apostar al amor y ella le vuelve a ser infiel al Cholo con el mismo hombre y se lleva la plata de Simeone porque ella no trabaja en ese entonces. Y eso a él también le molestó porque dijo ‘encima con mi dinero me va a cornear a México’”, concluyó la panelista de Socios del Espectáculo.

