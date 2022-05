Los motivos por los que Johnny Depp evita mirar a los ojos a Amber Heard: “Hizo una promesa”

Tras un receso de una semana, se reanudó el juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y a Amber Heard en los juzgados del estado de Virginia, Estados Unidos.

La televisación del proceso legal saca a la luz todos los detalles íntimos del matrimonio que constituyeron Depp y Heard hasta el 2016, cuando tomaron la decisión de divorciarse.

En las últimas sesiones, se revelaron las razones por las cuales el protagonista de la saga Piratas del Caribe evita mirar a los ojos a su ex pareja durante el juicio.

La abogada Camille Vasquez, que defiende a Johnny, la consultó a la actriz acerca de este tema. “El Sr. Depp no la ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?”, inquirió. “No que haya notado”, replicó Amber.

En ese sentido, Vasquez quiso saber si el hecho de que el actor eludiera el contacto visual esté vinculado con una promesa. “Él le prometió que nunca volvería a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, quiso saber la letrada a lo que la interrogada contestó: “No recuerdo si dijo eso”.

Ante la negativa de la intérprete, la abogada pidió que se reprodujera un audio de la última vez que la pareja estuvo cara a cara a modo de despedida final.

“Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”, se la escucha decir a Amber Heard. “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”, la contradice Johnny Depp.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, la consultó Camille Vasquez tras reproducir la prueba. “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”, devolvió Heard.

Cabe destacar que días atrás, Amber había sostenido desde el estrado que su ex no puede mirarla a los ojos “porque es culpable”. “Él sabe que está mintiendo. De lo contrario, ¿por qué no puede mirarme? Sobreviví a ese hombre y estoy aquí, y puedo mirarlo”, disparó.

