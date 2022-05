«Es un cobarde»: Patricia Bullrich cruzó al Presidente luego de la mediación

Patricia Bullrich explicó cómo fue la mediación con Alberto Fernández, a quien acusó de «falta de personalidad». La presidenta del PRO tuvo que encontrarse con el mandatario por una audiencia conciliatoria. Esta reunión judicial se dio a causa de una demanda del Presidente a la dirigente opositora por haber asegurado en televisión que el Estado argentino quiso sobornar a Pfizer para comprar vacunas contra el coronavirus.

La ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri arremetió contra Alberto Fernández por la mediación que tuvo lugar en la calle Talcahuano. La demanda del Presidente contra Bullrich es de $100 millones por difamación. Sin embargo, la dirigente opositora se quejó de que no pudo cruzarse con el demandante y expresó su irritación.

«Es algo inadmisible que el Presidente de la Nación vaya a una audiencia para hablar de un tema que me imputa a mi, donde me pide $100 millones, y no se anime a ir. La verdad que demuestra la falta de personalidad«, indicó la presidenta del PRO en LN+. La molestia de Bullrich fue ocasionada porque la defensa de Alberto Fernández decidió que no se enfrente a ella. Es por eso que la exfuncionaria quedó molesta ya que esperaba debatir con el jefe de Estado.

Seguidamente recordó cuando el Presidente dictaba las restricciones durante la fase más fuerte de la pandemia: «Solamente se animaba cuando estaba solo frente a la televisión y cuando apuntaba a la gente diciéndole ‘usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro’ mientras él lo hacía. Lo de hoy fue un acto de cobardía total. Él es presidente del PJ y yo soy presidenta del PRO ¿no puede sentarse y decir las cosas?», sentenció.

Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández, exhibió las causas por las que el Presidente quedó fuera de contacto con Patricia Bullrich: “No había posibilidades de retractación. Por ese motivo preservé al presidente, porque las partes se juntan cuando hay posibilidades de acuerdo. Como ya ayer a la noche había dicho que no iba a retractarse, dijimos que por favor el presidente pueda estar en un despacho para no mezclarse con la señora Bullrich», replicó.

Con información de www.elintransigente.com