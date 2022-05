Sportivo Norte y Brown, por un lugar en la próxima Copa Santa Fe

Sportivo Norte y Brown de San Vicente se medirán en la noche de hoy en busca del pasaje a la Copa Santa Fe 2022. El encuentro se disputará en cancha de Peñarol, a las 21 hs., y con el arbitraje de Franco Ceballos.

a partido único y en caso de terminar igualados al término del tiempo reglamentario definirán por penales.

Mañana se definirá la otra plaza que resta por conocer, de los equipos que representan a la Liga Rafaelina de Fútbol en dicho certamen provincial, cuando se enfrenten en el estadio Germán Soltermam, Ferrocarril del Estado y Argentino Quilmes. Dicho cotejo comenzará a las 21.30hs y será arbitrado por Mauro Cardozo.

Vale recordar que a la Copa Santa Fe, que comenzaría a fines de mes, principios de junio, ya se encuentran clasificados Atlético de Rafaela, Ben Hur, 9 de Julio, Unión y Libertad de Sunchales, más Atlético María Juana.

ADELANTOS DE LIGA

Anoche tuvo lugar la reunión del CD liguista y se estableció la programación que tendrá la fecha 7 del Apertura de Primera A.

Jueves: 21.30hs Dep. Tacural vs Unión. Viernes: 21.30hs 9 de Julio vs Dep. Aldao, 22.00hs Atlético María Juana vs Florida de Clucellas. Domingo: 11.30hs Ben Hur vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Talleres (MJ), Sportivo Norte vs Bochófilo Bochazo; 15.30 hs Argentina. de Vila vs Dep. Ramón, Dep. Libertad vs Argentino Quilmes.

Fuente: diariolaopinion.com.ar