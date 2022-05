Luis Juez sobre el Consejo de la Magistratura: «Cristina arrebató una silla que no era de ella»

Luis Juez habló sobre las designaciones de los legisladores al Consejo de la Magistratura. El cordobés siguió cuestionando la decisión del Frente de Todos en dividirse para conseguir un consejero más. Este martes, la Corte Suprema de Justicia validó la incorporación de Martín Doñate, representante oficialista, y Roxana Reyes, diputada de la Unión Cívica Radical (UCR).

El senador de Juntos por el Cambio expresó el desencanto con el máximo tribunal de Justicia. La Corte Suprema admitió a Doñate, parlamentario del Frente de Todos. El enojo de Juez fue a causa de la aceptación del senador oficialista cuando para él «Cristina arrebató una silla que no era de ella«. El lugar de Doñate podría haber sido para el cordobés. Sin embargo una división del bloque oficialista, marcó el fin de las aspiraciones de Juez.

Pese a la «jugada» kirchnerista, el parlamentario opositor no dudó en expresar su molestia: “Una Justicia que le dice al Presidente que puede pagar con plata la destrucción de la palabra presidencial; el tipo que dictaba un decreto y decía que el que no cumpla va a ir en cana, es el primero que la viola, y el fiscal dice, no importa; lo puede remediar con plata”, argumentó.

“La Corte tiene una forma muy particular de no decir nada para convalidar un hecho violento”, añadió Luis Juez en Radio Mitre en el programa conducido por Tato Young. En la aprobación de la Corte Suprema de Justicia vio a Cristina Kirchner como una de las responsables. Según el dirigente opositor la vicepresidenta trabaja con el Poder Judicial de acuerdo a sus necesidades. «Ha instalado el vale todo«, afirmó.

Por otra parte también hizo mención al pago que ofreció hacer Alberto Fernández para subsanar la reunión que hizo en la Quinta de Olivos durante el confinamiento. Se rumoreó que tendrá que sacar un préstamo para abonar $1,6 millones. Ante ese trascendido, Juez ironizó: “Si hubiéramos sabido que podíamos pagar con plata el último abrazo a un amigo, por ahí tomaba un crédito”.

Con información de www.elintransigente.com