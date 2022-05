Inflación sin freno: un conflicto complica la producción de neumáticos porque el sindicato rechazó una suba salarial del 66%

La producción local de neumáticos se puede complicar en las próximas horas por una medida de fuerza de los trabajadores del sector, que se suma a la falta de dólares por trabas de parte del Gobierno.

Luego de medidas de fuerza que comenzaron a fines de abril, el martes pasado venció la conciliación obligatoria entre las empresas y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). Ahora prevén un cese de tareas de dos horas por turno (son tres turnos en general) para este jueves y viernes. Aunque también se anunció un paro general.

Las empresas y los representantes tendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo el próximo lunes. Los pedidos del gremio son un incremento por encima del 63% que ofrecían desde las empresas y y el pago de las horas al 200% para los empleados que trabajan los fines de semana o que superan las 40 horas semanales.

“Las patronales deben dar repuesta positiva a los justos reclamos de los trabajadores del gremio del neumático. Contra el marcado atraso salarial que arrastramos hace décadas. Si las empresas mantienen su posición avarienta y mezquina, los trabajadores responderemos con un SUTNA fuerte y unidos”, fue el mensaje en Facebook de Alejandro Crespo, titular del gremio. Esta semana, Crespo anunció que realizarían un paro por 24 horas el viernes, pero desde el Ministerio de Trabajo aseguraron que por ahora la medidas de fuerza previstas son un cese de tareas de dos horas por turno.

Las empresas afectadas por la medida son Pirelli, Bridgestone y Fate, que cuentan con plantas en el país. Según una fuentes de una de las compañías del sector consultadas por Infobae las medidas de fuerza ya implementadas por el sindicato les generaron una caída de un 20% del programa de producción en las primeras tres semanas. “Esta merma se acrecentará fuertemente a partir del próximo lunes”, indicaron.

“Las medidas de fuerza, mientras duren, dejan a las tres plantas, y por lo tanto al país, sin producción de neumáticos. El impacto es enorme, sobre el abastecimiento a terminales automotrices, al mercado de reposición y las exportaciones. Las empresas ofrecen un 66% de aumento para el período julio 2021-junio 2022. Y además un bono extraordinario a pagar durante todo el año 2022. Fue rechazado”. explicó otra fuente de una de las empresas.

A comienzos de este mes, la Secretaría de Comercio Interior envió un requerimiento de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, Fate, Fortalein, Neumasur, Larocca y Pirelli, solicitando datos sobre sus costos de producción.

Entre ellos, los datos del último año sobre producción por tipo de neumático; precio de venta de salida de fábrica; precio de venta a distribuidores; precio de venta sugerido al público; y la evolución de los principales costos de producción y comercialización, por tipo de neumático.

“El requerimiento se hace con el objetivo de evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y transparentar el mercado de neumáticos en el país. Este requerimiento se da como respuesta a un anterior pedido de información a estas empresas, que no fue respondido por las mismas o fue respondido de forma insuficiente”, dijo la secretaría en un comunicado.

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reunió el pasado 28 de abril con representantes del sector para analizar la problemática y pedir explicaciones sobre un “alza injustificada en los precios” de los neumáticos. Anteriormente, la Secretaría ya había solicitado información para conocer la causa de los aumentos.

“Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza”, afirmó Feletti durante la reunión.

Con información de www.infobae.com