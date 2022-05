El contundente testimonio de un amigo de Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en la casa de Felipe Pettinato: “No fue un accidente”

En A la tarde, emitido por América, habló Alejandro López, un íntimo amigo de Melchor Rodrigo, el médico de 44 años que falleció en un incendio en el departamento de Felipe Pettinato. En primer lugar, aseguró que la familia del médico no aceptó la corona enviada por la familia Pettinato a su funeral. “Si, eso está confirmado, rechazaron la corona”, sostuvo. Consultado por los motivos de esto aseguró: “Imagino que fue por lo que todos imaginamos, que no les pareció de buen gusto y que ellos, como muchos de nosotros, creen que no fue un accidente”.

En este sentido, Karina Mazzocco le preguntó: “¿Ellos tampoco creen que esto haya sido un accidente?”, y Alejandro le respondió: “Yo creo que no, son gente muy seria, muy recatada, no lo dijeron abiertamente pero yo estoy seguro que ellos en su interior saben que esto no fue un accidente”.

Luego, el hombre contó que Felipe vivía en el departamento de Melchor hace un tiempo, que estuvo allí por 3 temporadas y que hasta llegó a correrlo con un cuchillo. “Felipe Pettinato vivió en el departamento de Melchor, porque Melchor tenía por costumbre en los casos críticos llevar a los pacientes a su propia casa y vivir con ellos para hacerles un control día a día”, detalló.

Luego aseguró: “Y sé, porque él me lo contó, que hubo hechos de violencia. Alguna vez Felipe corrió a Melchor con un cuchillo y, otra vez, con una sartén. Después hubo otro evento más: que Felipe le robó en el mismo departamento pastillas y un recetario. Se encerró en el cuarto de Melchor y se tiró abajo de la cama. Hubo que tirar la puerta abajo. Esto fue en los últimos dos años”.

El hombre sostuvo, además, que el viernes, 2 días antes de la muerte de Melchor Rodrigo, los padres del neurólogo lo echaron de la casa dado que lo consideraban “persona no grata”. “Yo creo que fue un fin de semana complicado para Felipe, por lo que pasó el viernes”, manifestó después en AN, emitido por América. “Seguramente Felipe lo llamó porque estaba con alguna necesidad y era muy común para Melchor ir a la casa de los pacientes y quedarse hasta que se calmen y se pongan bien”, agregó.

“El viernes Melchor va con este muchacho a la casa de los padres, que es donde él vivía. El padre de Melchor, que es un señor mayor y de un carácter fuerte echó de la casa a Felipe por alguna inconducta que tuvo”, contó.

“Lo echó de la casa porque le dijo que era persona no grata. No se qué habrá hecho, pero lo se de primera mano”, sostuvo. Además, aseguró que los hechos de violencia que sucedieron en los últimos años se los había contado Melchor.

