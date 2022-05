Alfredo de Angeli cruzó a Alberto Fernández por la suba de retenciones: «No tienen rumbo»

Alfredo de Angeli salió a responderle a Alberto Fernández luego de que le pidiera ayuda al Congreso para subir las retenciones. El senador de Juntos por el Cambio reaccionó rápidamente a las declaraciones del Presidente. Uno de los referentes que tiene el sector agropecuario rechazó fuertemente la idea que tiene el mandatario argentino asegurando que «parece una tomada de pelo».

Alberto Fernández habló este viernes en Radio Con Vos y reconoció que desea subirle los impuestos al campo. Por eso llamó a que el Congreso lo ayude: «Las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda. Necesitamos que los alimentos en Argentina recuperen el precio interno«, explicó.

«Siempre la gente del campo interpreta que es una medida en contra de ellos», subrayó. Por eso, pocos minutos después, el senador opositor por Entre Ríos, Alfredo de Angeli, salió al cruce. El parlamentario fue uno de los máximos exponentes de la lucha contra las retenciones en 2008 cuando, finalmente, Julio Cobos dio su voto «no positivo». Esta vez, desde otro lugar, de Angeli defendió a sus pares y arremetió contra Alberto Fernández.

«Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. HASTA CUANDO @alferdez?», posteó el legislador en su cuenta de Twitter. La publicación fue acompañada con el video de la declaración radial del Presidente.

El dirigente opositor hizo un «hilo» y recordó cuando Martín Guzmán había confirmado que no iba a haber una suba impositiva en el campo: «Hace unos días @Martin_M_Guzman dijo que no subirían retenciones. Hoy el presidente dice lo contrario. No tienen rumbo, no tienen plan. Estan desesperados y la única pauta que tienen en la cabeza es no terminar con el despilfarro«, concluyó Alfredo de Angeli.

Con información de www.elintransigente.com