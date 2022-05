Ricardo Lorenzetti: “En Argentina nadie quiere un Poder Judicial independiente”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti aseguró este viernes que “en Argentina nadie quiere un Poder Judicial independiente” y planteó la necesidad de establecer políticas de Estado que permitan generar “credibilidad, confianza y protección” para los ciudadanos. ”No se están solucionando los problemas que arrastramos hace 30 años, porque nadie gana una elección prometiendo costos; se prometen beneficios inmediatos”, afirmó.

El juez de la Corte Suprema encabezó en un hotel céntrico de Córdoba un encuentro con dirigentes políticos, sociales y judiciales para presentar su libro “El nuevo enemigo. El colapso ambiental. Cómo evitarlo”, que se trata de una obra para leer e informarse y al mismo tiempo tiene el objetivo de ser una gran convocatoria a amplios sectores de la sociedad argentina a preocuparse e involucrarse en enfrentar un problema de carácter universal, que afecta a todos por igual. Que depende de las autoridades supranacionales, nacionales y provinciales en el diseño de políticas de Estado, pero también de la acción individual cotidiana.

En ese contexto, el magistrado fue consultado sobre la actualidad del Poder Judicial y los desafíos que enfrenta la Justicia argentina ante el poder político -principalmente del kirchnerismo- y las exigencias que plantean problemáticas como las vinculadas a las demoras y dificultades que tiene el ciudadano para acceder a los tribunales.

“Siempre se cae en que la Justicia son cuatro jueces de Comodoro Py de Capital pero hay que entender que el Poder Judicial es federal, está en todo el país y hay Poderes Judiciales provinciales que funcionan muy bien”, dijo Lorenzetti y agregó: “Hay que discutir claramente si se quiere o no la independencia del Poder Judicial, porque lo que estamos viendo siempre es una discusión sobre quién nombra a los jueces, qué sector de la política y esta es la realidad. Lo que se debe discutir seriamente si están dispuestos todos a que el Poder Judicial sea independiente y no querer nombrar a los jueces que cada sector quiere”.

“Tenemos países vecinos donde el Poder Judicial tiene autonomía presupuestaria, que significa que tienen sus propios presupuestos y se autorregulan. En Argentina nunca lo quisieron dar a eso porque nadie quiere un Poder Judicial independiente. Los jueces (en esos países vecinos) cumplen una carrera judicial, en cambio acá es una negociación política permanente. Nosotros lo que tratamos de hacer es que eso termine, por eso hablamos de la necesidad de implementar políticas de Estado”, expresó Lorenzetti, durante una entrevista con el canal de televisión eldoce.

Al referirse a la iniciativa que impulsa el Frente de Todos de ampliar el número de miembros de la Corte, Lorenzetti consideró que los cambios constantes por afinidades políticas generan una incertidumbre que daña al país. “Hubo una modificación hace poco tiempo y la verdad es que lo que pretendemos para el país es estabilidad y si cambiamos las instituciones cada vez que hay algo que no nos gusta, creamos incertidumbre en la población, y los argentinos necesitan tranquilidad, seguridad y protección, y si cambian a cada rato la Corte o cualquiera de los tribunales eso se pierde”, respondió. “Es muy malo hablar de las instituciones en términos de disputas de poder. Las funciones tienen que ser pensadas en sentido de servicio a la población”, afirmó.

Sobre el narcotráfico, el integrante del máximo tribunal resaltó que en el país hay una “ineficacia generalizada derivada del sistema institucional, más allá de las personas, hay que preguntarse por qué fracasamos. ¿Por qué fracasamos en resolver la Argentina en resolver nuestros problemas de fondo? Hace 30 años tenemos los mismos problemas y los problemas de fondo no se solucionan, se trasladan. Cada uno ve una parte del problema y el que viene cambia lo que hizo el anterior porque el sistema funciona así. Tenemos que cambiar eso”.

En ese sentido, Lorenzetti advirtió en otra entrevista, en este caso en la radio Cadena 3, que es necesario “cambiar”, que significaría según su mirada en “es ser más responsables, solidarios, pensar que el mundo puede ser distinto. No podemos seguir repitiendo discursos vacíos que llevan a discusiones sin sentido y son sobre todo paralizantes. Tenemos un gran gigante que es el Estado, que finalmente no puede hacer nada, porque hay una suerte de vetocracia, donde todo se cuestiona y se paraliza”.

En ese sentido, apuntó que hay mucha capacidad de veto por la tecnologización, por lo que “nadie puede concretar nada”. “No se están solucionando estos problemas, porque nadie gana una elección prometiendo costos; se prometen beneficios inmediatos. El incentivo de la gobernabilidad actual es enfocarse en la coyuntura, lo que dicta la encuesta del día. Es lógico, pero hay que sacar de ese sistema el problema de fondo”, manifestó.

Políticas de Estado

“La Corte tiene que dar estabilidad a la población, credibilidad, confianza y protección. La idea es que, cambie lo que cambie, como la Constitución se mantiene y la Corte interpreta la Constitución, no debe cambiar. Ahora eso es distinto del funcionamiento de los juicios en concreto que cada ciudadano tiene, porque ahí hay que hacer una crítica muy fuerte a cómo funciona el Poder Judicial, porque no hay reformas importantes desde hace muchísimos años. En Rosario hace 40 años que no se crea un juzgado federal, en una ciudad que tiene el problema más serio, que es el problema del narcotráfico. Cuando uno piensa en los juicios prácticamente no han cambiado el modelo de juicios desde hace 50 o 60 años, cuando en realidad todos los servicios se ajusten a los consumidores”

“Tenemos el mismo proceso si es un caso muy complejo o si es un problema muy sencillo. Eso hace que tengamos una gran paralización, para resolver la mayoría de los problemas que tiene la gente común. En otros casos es el Estado el que litiga, en el caso de las jubilaciones, la gran litigiosidad la provoca el mismo Estado, cuestionando decisiones que ya tomó la Corte. Por eso hablamos de políticas de Estado, el Poder Judicial solo no puede cambiar”, aseguró.

Sus declaraciones se dan luego del encuentro convocado por la Asociación de Juezas y Jueces Federales para respaldar a los magistrados que intervienen en causas de narcotráfico de todo el país. El lugar elegido no fue casual: el evento se realizará en Rosario, una de las ciudades más golpeadas por la violencia narco. Ricardo Lorenzetti fue uno de los expositores. En la previa, mantuvo encuentro con jueces, funcionarios y empleados judiciales de todo el país y se fotografió con ellos en la escalera central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en donde se realizó la charla convocada bajo el título “El juzgamiento del narcotráfico”.

Con información de www.infobae.com