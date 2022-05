“El maricón de Alberto Fernández”: polémico exabrupto de Luis Juez por el Olivosgate

El acuerdo judicial que alcanzó el presidente Alberto Fernández para cerrar la causa por el Olivosgate no cayó de la mejor manera en la sociedad. Tampoco en la oposición. En este marco, el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez tuvo este viernes un polémico y furioso exabrupto contra el mandatario. “El maricón de Alberto lo quiso arreglar con plata”, disparó el cordobés, en alusión a los $1,6 millones que abonará Fernández como “reparación”.

Juez pronunció este fuerte descargo en una entrevista a Pan y Circo (Radio Rivadavia), luego de que se conociera que la Justicia aceptó que el Presidente pague más de un millón y medio de pesos para evitar el juicio por la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena por coronavirus. A ello, se suma el dictamen a favor de la pareja de Fernández, quien deberá abonar $1,4 millones, también en concepto de resarcimiento.

Durante la charla radial, el senador opositor manifestó: “El pueblo no se tiene que olvidar que mientras se nos morían nuestros amigos, este tipo estaba de joda y cuando lo descubrieron, le echó la culpa a la mujer”. “Cuando insistieron, dijo que no había sucedido y cuando volvieron a insistir, el maricón lo quiso arreglar con plata” estalló el dirigente de Juntos por el Cambio.

De dónde saldrán los $1,6 millones del Presidente

Acorde a lo consignado por NA, el mandatario ya definió que pedirá un préstamo bancario para poder realizar la donación de $1,6 millones que le permitirá dar por terminada la causa judicial por la fiesta de cumpleaños de la primera dama Yáñez. Es así que Fernández solicitará el crédito personal al Banco Santander. A partir del mismo, obtendrá el financiamiento necesario para concretar la “donación”.

“Fue un descuido por el vértigo que se vivía”

Fernández volvió a hablar del Olivosgate este viernes en una entrevista a Radio Con Vos. En la misma, afirmó: “Eso es algo que no debería haber pasado. Es parte del inconsciente colectivo que operaba en ese momento. La Quinta de Olivos era el lugar donde funcionaba el Gobierno. Cuando el hecho ocurrió, me presenté ante la justicia”, remarcó.

Asimismo, manifestó: “Debo ser el primer presidente del mundo en hacerlo. Me hice cargo, expliqué el hecho, ofrecí una reparación”. Y concluyó: “Lamento mucho lo ocurrido. Fue un descuido nuestro, producto del vértigo que se vivía”.

La imputada que ya «resarció» su daño

Cabe remarcar que “en esta causa, ya hay uno de los imputados que sí propuso un resarcimiento económico y fue aceptado tanto por el fiscal como por el juez”, consignó días atrás la periodista Guadalupe Vázquez en La Nación +. “Estamos hablando de Carolina Marafioti, la vestuarista de la Primera Dama y una de las invitadas a esa fiesta. A ella le permitieron hacer un resarcimiento económico de $200.000”, contó la citada.

Quiénes más están al borde del sobreseimiento

Además de a Fernández y a Yáñez, el fiscal admitió el pasado lunes las propuestas del actor Fernando Consagra; de su pareja, Emmanuel López, y de Santiago Basavilbaso, todos amigos personales de la Primera Dama. Cada uno de ellos se comprometió a pagar unos $250.000 en concepto de reparación integral del daño causado por sus conductas.

El ‘palito’ de Juez a Cristina

En otro orden, Juez cuestionó el funcionamiento del Congreso de la Nación y apuntó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, también titular del Senado, por no llamar a sesionar. “¿Vale la pena que asumamos responsabilidades por los que no lo hacen? ¿Qué puedo hacer si Cristina no llama a sesionar?”, remarcó el cordobés. “Yo pedí que me acompañen a denunciar a Cristina y me dejaron todos solo”, expuso.

Un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio

Por último, al ser consultado sobre si los políticos deberían bajar sus gastos, el legislador nacional señaló que “la gente no necesita gestos individuales”. “A mí no me banca ninguna estructura económica. No pretendo ser ejemplo de nadie, pero deberíamos realizar una actitud colectiva”, concluyó Juez, con un llamado hacia adentro de la principal coalición opositora de cara a las elecciones 2023.

