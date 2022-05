Los estacioneros advierten "que no hay gasoil" y hablan de una situación "desesperante"

Estaciones de la provincia de Santa Fe padecen el faltante de gasoil. El escenario es más complicado en el interior de la provincia, donde conseguir un este tipo de combustible se convirtió en algo casi imposible.

En las grandes ciudades, el escenario es diferente a pesar de que muchos de los que consiguieron gasoil debieron recorrer dos o tres estaciones.

"Es una situación complicada que ya pasa a ser desesperante; para los que vivimos de esto que somos las estaciones de servicio -el último eslabón en la cadena de comercialización- y desesperante también para los clientes" definió el Mariano Boz, representante del sector de estacioneros.

"No hay gasoil, una situación que se ve mucho más evidenciado, reflejado en todo el interior provincial", afirmó.

Graficó que "quienes salgan a recorrer la provincia van a ver camiones a la vera de rutas, autopista, esperando en adyacencias a la estación de servicio a que llegue un camión con una cisterna de gasoil para que pueda abastecerse de un poco para cada camión. Las estaciones se vuelven a quedar sin suministro rápidamente".

Explicó en declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT 10" preciso "que en la ciudad de Santa Fe ya hay estaciones que se quedan sin gasoil, sobre todo aquello que no céntricas y a las cuales puede acceder un poco más algún camión. Pero la situación es muy, muy complicada".

Con relación a los motivos por los cuales ocurre esta situación, Boz explicó: "Es un problema totalmente de precio. No se autoabastece la Argentina de combustible, de gasoil en particular; lo que se produce acá no alcanza para el consumo interno. La diferencia entre lo que se produce y lo que se consume hay que importarlo"

En este sentido, Boz indicó que las petroleras señalan que "el precio de importación está cerca de los 200 pesos y hoy en el surtidor de la ciudad está 130. Entonces ninguna petrolera quiere importar porque el costo del producto es mucho más alto que el precio de venta"

Además, recordó que se "ponen cupos" y que el "canal mayorista que nutre a estaciones blancas, al campo, al transporte de carga que consume muchos litros, hoy están pidiendo 180 pesos de costo contra los 130 que hoy estarías pagando en una estación de servicio en la ciudad".

El referente del sector advirtió que, en este escenario, el horizonte es incierto hasta fin de mes: "El problema se va a solucionar en 11 días, cuando nos den los nuevos cupos de junio, donde vamos a tener para sacar combustible y si no hay modificación, se volverá a repetir la misma situación a finales de junio".

"Entonces -continuó Boz- esta distorsión de precios hace que los camiones quieran ingresar a la ciudad, carguen en donde encuentren. Se han cumplido los cupos; cupos que son absolutamente escasos, están calculados con base del año pasado. Recordemos que por pandemia no hubo movimiento", finalizó.

Fuente: Uno Santa Fe