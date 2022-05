«Perdió la mirada de lo que está mal y está bien»: la fuerte crítica de Nicolás Trotta al Presidente

Nicolás Trotta reapareció públicamente y no dudó en criticar a Alberto Fernández. El ex ministro de Educación estuvo brindando una charla y allí fue consultado sobre la figura presidencial. Su respuesta marcó que la salida del Gabinete no le cayó nada bien. Cabe señalar que Trotta dejó el Ministerio luego de las elecciones legislativas en el año 2021 y la carta de Cristina Kirchner.

El predecesor de Jaime Perczyk se descargó contra Alberto Fernández. Nicolás Trotta nunca se ha destacado por salir públicamente. Esta vez lo hizo ante alumnos en una escuela de Periodismo. El exfuncionario admitió ante los estudiantes: “No tengo relación con el presidente, tengo una mirada lamentablemente crítica«, aseguró.

“Mi vínculo se había desgastado profundamente con él por las discusiones públicas que mantuvimos. Y cuando las discusiones se dan en los medios de comunicación, es el reflejo de la ausencia de la institucionalización en el esquema de la toma de decisión, en este caso del Frente de Todos» añadió Nicolás Trotta según Radio Mitre.

El ex ministro explicó cuál fue el momento del quiebre en su relación con el Presidente y lo llevó a enfrentarse fuertemente: “Cuando discutí públicamente, fue porque el Presidente salió a reivindicar de manera absolutamente irracional el comportamiento erróneo de una docente en La Matanza. Y yo no me iba a mantener en silencio frente a un comportamiento”, admitió.

«Lamentablemente, hubo un momento en el que el Presidente perdió la mirada de lo que está bien o está mal”, subrayó Trotta. Finalmente se basó en el cierre de escuelas durante la pandemia. Como ministro en ese momento, reconoció: “Era una posición del Presidente. Una posición que no compartí y que era contraria a lo que planteaba su gabinete. Lo conversé con Axel Kicillof”, concluyó.

