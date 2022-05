Si dará leche la "teta" del Estado: Calvo hace 20 años que es senador y no quiere ser intendente de Rafaela

El senador provincial del PJ, Alcides Calvo, habló con este Radio Rafaela sobre su actualidad y futuro en la política. Comenzó repasando que hace 20 años que se encuentra ocupando el cargo. “El 11 de abril de 2002, cuando toma licencia quien es hoy gobernador de la provincia, yo era senador suplente. Desde allí, estoy recorriendo, con 32 años en la función pública”, comentó.

A futuro, se imagina, “trabajando para el lugar que lo pueda estar requiriendo. Para mí, la política se ha hecho una forma de trabajo. Uno es profesional, me he capacitado, me he formado, y ese es uno de los secretos por los cuales me he mantenido en el tiempo. Uno se tiene que adaptar a las realidades”.

“Falta un año para terminar el mandato, lo que quiero es llevar la mayor cantidad de obras, de servicios, a todo el departamento. Es lo que me gusta hacer, la parte legislativa, y mientras lo pueda desarrollar lo voy a hacer”, afirmó.



¿Se imagina como intendente de la ciudad?

Calvo respondió a la consulta con una negativa: “No, por ahora no. Estoy muy cómodo como senador”. Con esto, se alejó por el momento de la posibilidad de postularse como primer mandatario rafaelino.

“Creo que nos queda un año fundamental donde vamos a dejar sentado un verdadero cambio estratégico del Departamento Castellanos y la región. No tengo duda de que van a quedar muchas cosas pendientes, por eso quiero seguir monitoreándolas y terminarlas”, dijo.