Fernanda Vallejos: “Si en 2021 se perdieron 4 millones de votos, con esta situación lo que viene será peor”

Fernanda Vallejos, economista y ex diputada nacional kirchnerista, se sumó a los dirigentes del Frente de Todos que salieron a cuestionar el liderazgo político de Alberto Fernández con miras a las próximas elecciones presidenciales y a responsabilizarlo por no reaccionar ante la suba generalizada de precios.

“Si en 2021 se perdieron 4 millones de votos, con esta situación lo que viene será peor”, pronosticó la ex legisladora, que el año pasado había acusado al Jefe de Estado de ser “un ocupa atrincherado en el poder” tras perder las votaciones de medio término.

“El tipo está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie... A la derecha le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”, había afirmado en un audio de Whatsapp de casi 12 minutos que se viralizó en los medios de comunicación.

Entrevistada este lunes en Radio Delta, Vallejos remarcó que los votantes que le dieron la espalda al oficialismo no lo hicieron por ir a votar a otro partido político y brindó su propia interpretación de lo sucedido: “Decidieron quedarse en sus casas porque sintieron que no estaban siendo representados con lo que el Frente de Todos estaba haciendo en materia económica”.

A pesar de los esfuerzos del Presidente para bajar los precios, Vallejos consideró que las políticas económicas no alcanzan para frenar la inflación y advirtió que si la compleja y dramática situación que viven los sectores populares y la clase media no se revierten, muy difícilmente puede revertirse lo ocurrido en las urnas en 2021.

“No veo razones objetivas o racionales para suponer que la coyuntura política vaya a mejorar en 2021 si no hay cambios en las condiciones materiales, sociales y económicas en las cuales nuestra sociedad está viviendo”, sentenció con dureza la ex diputada al criticar también la labor del ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Las condiciones, lejos de mejorar, se van agudizando. Eso ocurre no solamente por consistencias internas sino también por lo que pasa en el mundo, que escapa al control de cualquier gobierno. Lo que no escapa a cualquier gobierno son las políticas internas para morigerar esos impactos y acá no las estamos tomando”, enfatizó Vallejos.

Para la economista, el acuerdo con el FMI sólo traerá más ajuste y más inflación y tildó de “mala noticia” la decisión del Poder Ejecutivo de quitar los subsidios a los servicios públicos.

Para la tarifa de gas, el Gobierno propuso aumentos que van desde 18,5% hasta 25,5%, de acuerdo a las distintas zonas del país. Si se suman a los ya aplicados se llega al tope de 42,7% establecido en el acuerdo con el FMI para los usuarios del segmento medio. Ese porcentaje equivale al 80% del coeficiente de variación salarial de 2021, que fue de 53,4%.

Para la boleta de la luz, en cambio, presentó un esquema de incrementos diferenciado para los usuarios del AMBA a partir de junio: será de 16,52% en promedio para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los usuarios con tarifa social. Con estos promedios también se alcanzan los topes de 42,7% para usuarios del segmento medios (sin tarifa social) y de 21,3% para los usuarios con tarifa social.

“La quita de subsidios tiene que ser atendiendo a la realidad interna y después de los 4 años de Macri, se cae de maduro que no hay capacidad en nuestro pueblo, salvo una mínima minoría, para absorber mayores subas en los precios”, sentenció Vallejos.

Y concluyó: “Esto va a afectar a los sectores productivos y a los laburantes porque esa suba se va a trasladar a los precios y eso pasará en un contexto extremadamente inflacionario”.

Con información de www.infobae.com