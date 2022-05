«No tengo nada que ver con este Gobierno»: Florencio Randazzo rechazó el Ministerio de Transporte

Florencio Randazzo volvió a arremeter contra el Gobierno nacional y se expresó sobre su posible incorporación al ministerio de Transporte. El legislador de Vamos Con Vos criticó al Frente de Todos por su cruda interna. En ese contexto puso a Cristina Kirchner bajo la lupa. Además dio la explicaciones sobre el ofrecimiento que le hicieron para conducir un ministerio o YPF.

El diputado electo en 2021 reiteró sus visiones negativas hacia el Gobierno. Puntualizó su análisis en los inconvenientes puertas adentro y, principalmente, en la vicepresidenta. En Radio Rivadavia el exministro explicó: «Tuve la sensación cuando escuche a Cristina de que estaba hablando de otro gobierno, parecía que era una opositora y no vicepresidenta de la Nación«.

«Cuando Cobos votó en contra de la 125 se le decía que era un traidor porque había sido elegido en la fórmula de Cristina Kirchner y él como vicepresidente de la Nación», comparó el diputado. El exministro de Transporte no le quitó responsabilidades a nadie. «No hay víctimas, a lo sumo son todos cómplices, desde Alberto Fernández, pasando por Cristina Kirchner, hasta Sergio Massa», aseveró.

Por otro lado contó por qué no aceptó la propuesta de Agustín Rossi para incorporarse al Gobierno a través del Ministerio de Transporte. También le ofrecieron conducir YPF y el diputado se negó: «Yo no tengo nada que ver con este Gobierno, porque no comparto absolutamente nada de lo que están haciendo. Hablaría muy mal de mí que teniendo esta opinión mañana sea parte del Gobierno», subrayó.

«Me considero un hombre de palabra, un hombre de convicciones, creo que la política con el paso de los años se ha ido prostituyendo porque pareciera ser que es una carrera de oportunistas y de busca cargos», agregó. Florencio Randazzo seguirá siendo legislador y esperará al 2023 para, probablemente, formar parte de un peronismo disidente al actual.

Con información de www.elintransigente.com