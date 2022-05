Lionel Messi se sumó a la Selección argentina en Bilbao y piensa en la gran final con Italia

None

Lionel Messi vuelve a ponerse la camiseta de la Selección argentina. El futbolista llegó este martes al mediodía a la ciudad de Bilbao, donde el equipo de Lionel Scaloni se entrenará de cara a la final de la Copa Euroamericana con Italia pactada para el 1 de junio en Londres.

Los primeros en llegar fueron Rodrigo De Paul y Ángel Correa, que justamente este domingo fueron los autores de los goles con los que el Colchonero cerró la temporada de LaLiga de España derrotando como visitante a la Real Sociedad por 2 a 1.

El que arribó luego fue Cristian Romero, aprovechando que no jugó en el Tottenham Hotspur inglés en las últimas dos jornadas de la Premier League a raíz de un golpe sufrido en la cresta ilíaca que pone en duda su presencia ante los italianos.

Este martes, con el correr de las horas, irán llegando el resto de los jugadores. Los últimos serán Franco Armani y Julián Álvarez, quienes jugarán con River por Copa Libertadores este miércoles y arribarán a la práctica de la Selección el jueves.

El cronograma de la Selección argentina en Europa

La AFA informó el cronograma de actividades que cumplirá el seleccionado argentino en la previa del partido con los italianos, y que consiste en lo siguiente:



Martes 24: Entrenamiento vespertino cerrado en horario a confirmar, en elpredio de Atlethic de Bilbao, en la localidad de Lezama.

Miércoles 25: Entrenamiento vespertino cerrado, como todos los días en Lezama.

Jueves 26: Entrenamientos matutino y vespertino, éste con 15 minutos iniciales abiertos a los medios de prensa, en horario a confirmar.

Viernes 27. Último entrenamiento vespertino en Lezama.

Sábado 28: Entrenamiento vespertino en el estadio de Atlethic de Bilbao abierto al público y la prensa.

El domingo 29 la delegación nacional viajará a Londres (no lo hizo desde el comienzo porque el hotel que había reservado la AFA no tenía disponibilidades esta semana), donde el miércoles 1 de junio a las 19.45 hora local (15.45 de Argentina) enfrentará al seleccionado de Italia, que por segunda vez consecutiva no logró clasificarse a la Copa del Mundo, apenas 10 meses después de haberse consagrado campeón europeo.

Todos los convocados de la Selección argentina para el partido con Italia

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) y Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Germán Pezzella (Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gómez (Sevilla) y Ángel Di María (PSG).

Delanteros: Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (River Plate), Joaquín Correa (Inter), Nicolás González (Fiorentina) y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

