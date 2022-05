El guiño 2.0 de la mamá de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul por su cumpleaños: “Un día maravilloso”

Rodrigo De Paul está celebrando su cumpleaños número 28 en la jornada de hoy, y decidió publicar en su cuenta de Instagram unas sentidas palabras de agradecimiento por todos mensajes que recibió. Para sorpresa de sus seguidores, la mamá de Tini Stoessel le comentó el posteo saludándolo en su día especial.

“Gracias por hacerme pasar un día maravilloso. Estar con mi selección es un placer del cual me siento privilegiado. Gracias a todos ustedes por acordarse y mandarme tanto cariño! Un abrazo a todos”, escribió el futbolista. Entre los comentarios apareció el de la mamá de la cantante, Mariana Muzlera, que expresó: “Feliz cumple”, junto a muchos signos de exclamación.

El comentario de la empresaria no pasó desapercibido y generó revuelo entre los seguidores del miembro de la Selección Argentina y alcanzó miles de “me gustas”.

El pedido de Rodrigo De Paul a Camila Homs luego de que se conocieran las fotos con Tini Stoessel

Apenas salieron a la luz las primeras imágenes de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel juntos en Ibiza, el futbolista le habría pedido a su expareja que no hablara con los medios y que guardaría silencio respecto al tema.

En “Socios del Espectáculo” (El Trece), la panelista Luli Fernández dio detalles sobre este pedido del futbolista. “Me contacté con Camila, que debo decir que ha mantenido un silencio, siempre respetuosa y amorosa, pero ha preferido no hacer más declaraciones. A mí me dijeron que la estuvieron apretando”, aseguró.

“Yo me animo a decirlo porque lo conversamos, Luli. Cuando aparece ya pública la foto, porque De Paul y Tini no sabían que fueron fotografiados, supieron cuando apareció publicada. Automáticamente De Paul se comunicó con su exmujer, Camila Homs, que estaba acá y le pide por favor que no diera declaraciones al respecto. Fue un pedido exclusivo de él a ella”, añadió Mariana Brey sobre el tema.

Fuente: la100.cienradios.com